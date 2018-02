Alessia Marcuzzi / Lo scatto con Mara Venier: "Io e la mia bionda più passionale" (Isola dei Famosi 2018)

Alessia Marcuzzi si prepara a tornare al timone dell'Isola dei Famosi 2018 dopo le recenti critiche ricevute sui social. Cosa succederà nel corso della diretta di stasera?

20 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Alessia Marcuzzi è pronta a tornare al timone dell'Isola dei Famosi 2018 per una nuova puntata tutta da non perdere. Nelle ultime settimane la bionda conduttrice è stata investita da una marea di polemiche, ma lei, determinata a proseguire dritta verso la meta, può contare su un gruppo di lavoro che continua a sostenerla. Fra i suoi collaboratori più fedeli, oltre a Daniele Bossari, ritroviamo anche l'amatissima Mara Venier, con la quale proprio ieri la bionda conduttrice del reality si è lasciata immortalare in uno scatto che ha conquistato migliaia di like. "Eccoci... io e la mia bionda più passionale del mondo @mara_venier pronte per domani sera con l’@isoladeifamosi @danielebossari arriviamo!!! #abbracciamiancora #mossadipotere #isola #love", si legge nella didascalia dell'immagine. Riuscirà Alessia Marcuzzi a mettere a tacere tutte le critiche nei suoi confronti? A questo link è possibile visualizzare il suo scatto.

LA FRECCIATINA DI BARBARA D'URSO

Se la padrona di casa dell'Isola dei Famosi 2018 è Alessia Marcuzzi, non possiamo non evidenziare il ruolo fondamentale che nelle dinamiche dell'Isola dei Famosi 2018 riveste Barbara D'Urso. La celebre conduttrice, infatti, nei suoi contenitori domenicali dà spesso spazio a tutti i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018, che hanno così la possibilità di analizzare al meglio il loro percorso e dire la loro su tutte le polemiche nate nel corso del reality. Di recente, però, Barbara D'urso avrebbe lanciato una frecciatina avvelenata proprio all'indirizzo della sua collega, parole velate che non sono sfuggite ai tanti fan in rete: "Come faccio a fare i talk dell’Isola parlando solo di Cipriani e Franco? È un dovere informare il pubblico". Fra critiche sui social e attacchi di vario genere, Alessia Marcuzzi non si aspettava certo di ricevere quella che agli occhi di tutti è apparsa come una critica al suo operato televisivo. Come reagirà stavolta la bionda conduttrice dell'Isola dei Famosi?

LE CRITICHE SUI SOCIAL

Non è un periodo facile per Alessia Marcuzzi, che dopo la polemica del "droga-gate" e la replica in diretta tv, si è fatta portavoce di un messaggio poco gradito ai fan, che l'hanno accusata di non voler andare fino in fondo alla questione. Numerose critiche sono arrivate anche dal web, dove in molti hanno sottolineato il suo tenersi sempre un po' distante dalle polemiche e dal trash in favore del normale svolgimento del gioco. Secondo una parte del pubblico che ogni settimana segue l'Isola dei Famosi 2018, infatti, la conduttrice doverebbe approfondire al meglio alcune dinamiche fra naufraghi, tralasciando invece giochi e prove, che in fin dei conti non conquistano l'interesse dei fan. È questo l'ingrediente giusto per risollevare gli ascolti del reality? Nell'ultima puntata, lo share non è salito sopra 21.6%, un dato in netto calo rispetto al risultato accumulato nella settimana precedente, quando il pubblico ha regalato allo show un ottimo 26.4%.

