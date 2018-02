Amaurys Perez eliminato o ritirato?/ La nostalgia per moglie e figli lo manda in crisi (Isola dei famosi 2018)

Amaurys Perez, in nomination rischia l'eliminazione dall'Isola dei Famosi 2018, pronto a lasciare il reality di Canale 5 per la troppa nostalgia della famiglia

20 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Amaurys Perez all'Isola dei Famosi 2018

Amaurys Perez, in nomination con Filippo Nardi e Simone Barbato, in quest'ultima settimana, è apparso piuttosto spento e demotivato anche a causa della separazione dal gruppo del Peor. Marco Ferri, in qualche modo, tenta di far sfogare il compagno d'avventura e fargli ritornare l'entusiasmo iniziale: "Non è che non ho più la motivazione, è che ho sottovalutato l’Isola dei Famosi. Sono padre di tre bambini, è normale che il cuore va giù... Non sentire i miei figli e mia moglie mi sta distruggendo. Questo è il prezzo da pagare per l’Isola ed è molto molto difficile. Per me stare dentro o fuori, è uguale lo stesso. Sono grande e grosso, vaccinato, con 42 anni di esperienzza alle spalle ma sono vulnerabile dal punto di vista sentimentale. A volte vado giù". Il pallanuotista è sposato dal 2006 con Angela Rende ed è papà di tre bambini. Con mamma dei suoi tre figli, il naufrago ha preso parte a Pechino Express classificandosi al secondo posto. Come concorrente, il cubano ha preso parte anche a “Ballando con Le Stelle”, “Si può fare” su Rai1. Ed è, stato, ospite di Ciao Darwin e Stasera tutto è possibile alla corte di Amedeus.

NOSTALGIA PER MOGLIE E FIGLI: L'INCORAGGIAMENTO DEI SUOI EX COMPAGNI BASTERÀ?

Bianca Atzei, dopo la consueta prova per decretare il Peor e il Mejor della settimana, è tornata da Amaurys Perez per recapitargli un messaggio da parte dei suoi ex compagni d'avventura: "Ti salutano tutti, Nino, Giucas, devi essere fortissimo, la tua famiglia c'è e lì, loro sono felici che tu rimanga lì". Il pallanuotista è davvero felice per il pensiero molto tenero da parte dei ragazzi con cui ha iniziato, fin da subito, questa esperienza: "Sono sincero, mi manca tantissimo il mio gruppo, mi sono arrivati dei messaggi molto positivi. Questa fà per me la differenza". Nelle ultime ore, il naufrago si è concesso qualche serie di addominali e una bella nuotata appena è spuntato il sole. Una barca contenente cinque diverse ricompense è spuntata in alto mare: arance, patate, yucca, pasta e uova. Marco deve decidere se tenere tutto il bottino o se prenderne solo una parte e lasciare la restante all’Isola del Peor, scegliendo quali cibi tenere senza saperne la quantità. La scelta è presto chiara a tutti: il cibo si divide con gli altri. Tre ricompense per la propria isola e due per i Peor. Uova e patate sono i doni prescelti, resta un’indecisione sulla terza ricompensa che vede pasta e yucca a pari merito con tre voti ciascuna. Ago della bilancia Franco Terlizzi, che senza esitazioni si pronuncia: “Yucca”, e poi rivolto a Filippo: “Va bene?” E yucca, con amor proprio servito a parte, sia. Filippo Nardi, Marco Ferri e Amaurys Pérez si tuffano dunque in acqua a recuperare ciò che spetta loro. Il pallanuotista è in visibilio: “Ci possiamo scialare”, come dicono a Cuba.

FAVORITO ALLA VITTORIA FINALE?

Amaurys Perez, non solo potrebbe uscire indenne dal televoto di domani contro Filippo Nardi e Simone Barbato, ma sarebbe tra i candidati alla vittoria finale dell'Isola dei Famosi 2018. E' Agimeg.it a riportare le quote aggiornate dei bookmakers aggiornate a poche ore dalla messa in onda della quinta puntata del reality di Canale 5. Il trionfo del pallanuotista è dato a 2,00. Un gradino più in basso Bianca Atzei, a quota 3,00. Poi Alessia Mancini (6,00), Jonathan Kashanian (10,00), Francesca Cipriani (10,00), Giucas Casella (18,00), Marco Ferri (18,00), Nino Formicola (20,00), Rosa Perrotta (25,00), Filippo Nardi (25,00) e Paola Di Benedetto (30,00). Negli scorsi giorni, il naufrago ha commosso i compagni d'avventura con i ricordi legati alla morte del padre: "Mi sono chiuso a riccio, non riuscivo più a parlare. Finché mio cugino non mi ha aiutato a sfogarmi. Con la perdita di mio padre mi sono chiuso. Sono tornato da Cuba a Roma per cercare di non pensarci, ma dopo appena 20 giorni è spuntato un nuovo problema: mio figlio rigurgitava il latte. E' spuntato fuori che aveva un problema al piloro e che doveva essere operato. I dottori mi hanno spiegato che è un problema che accomuna moltissimi bambini, ma quando si tratta di tuo figlio... vederlo così piccolo con tutti quei tubicini". Amaurys è sempre stato molto legato ai genitori: "I miei genitori mi hanno dato tanto, in termini di valori umani, amore, educazione, correttezza. Me ne sono andato via di casa per far vedere loro che ce l'avevo fatta. Era come una sfida. E quando a 35 anni ho vinto il mondiale, mio padre non c'era più".

