Amici 2018 ed 17/ Scontro tra Bryan e Daniele

Amici 17: in vista del serale, dopo l'addio ai Black Soul Trio, per Matteo comincia ufficialmente l'avventura da solista. Ancora scontri tra i ballerini Bryan e Daniele.

20 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17

Dopo aver detto addio ai Black Soul Trio e aver sostenuto un difficile esame davanti alla commissione di canto che gli ha permesso di continuare la sua avventura nella scuola di Amici 17, per Matteo comincia ufficialmente il percorso da solista. Archiviate le polemiche con i suoi ex compagni, Matteo ha incontrato Paola Turci e Carlo Di Francesco per cominciare a porre le basi della sua nuova esperienza musicale. La professoressa gli ha assegnato il brano “The men’s world” mentre Carlo Di Francesco ha voluto subito metterlo alla prova assegnandogli ben tre brani ovvero “Il mare calmo della sera”, “When i was your man” e “Lay medown”. Quelli che i docenti hanno assegnato a Matteo sono brani davvero impegnativi. L’ez frontman dei Black Soul Trio, tuttavia, è pronto a dimostrare di meritare non solo un posto nella scuola, ma anche nel serale. Da solista, dunque, Matteo riuscirà a conquistare una delle fatidiche maglie?

SCONTRO TRA BRYAN E DANIELE

Tra i ballerini di Amici 17 sale la tensione. Se Sephora, l’ultima arrivata nella scuola, voluta da Alessandra Celentano e che ha preso il posto di Claudia, si gode l’apprezzamento dell’insegnante e degli altri professori di canto che non possono non apprezzare le sue incredibili doti fisiche e tecniche, Bryan e Daniele sono sempre più nervosi. Dopo il confronto avvenuto nell’appuntamento con lo Speciale del sabato, i due ballerini hanno un acceso scontro in sala relax. Tra i due volano accuse e Bryan dice a Daniele di avere la “faccia da pagliaccio”. Daniele sostiene di essersi comportato da uomo, ma Bryan ribatte affermando di non averlo mai visto in coreografie diverse dal suo stile. Tra i due va avanti un duro botta e risposta fino a quando Bryan decide di chiudere definitivamente con lui. I due ballerini riusciranno a trovare un punto d’incontro?

