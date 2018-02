BAR SPORT/ Su Canale Nove il film con Claudio Bisio (oggi, 20 febbraio 2018)

Bar Sport, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 20 febbraio 2018. Nel cast: Claudio Bisio, Giuseppe Battiston, Antonio Catania, Bob Messini e Angela Finocchiaro. Il dettaglio.

20 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 9

NEL CAST CLAUDIO BISIO

Il film Bar Sport va in onda su Canale Nove oggi, martedì 20 febbraio 2018, alle ore 21.25. Una pellicola che è stata affidata alla regia di Massimo Martelli ed è stata interpretata da attori piuttosto conosciuti dal pubblico italiano come Claudio Bisio, Giuseppe Battiston, Antonio Catania, Bob Messini, Angela Finocchiaro e Lunetta Savino. La storia è ispirata alla trama dell'omonima opera di Stefano Benni, uno degli scrittori contemporanei più amati in Italia e stimati a livello internazionale. A pochi anni di distanza dall'uscita del primo libro, Benni ha pubblicato il seguito dal titolo Bar Sport 2000. Claudio Bisio e Angela Finocchiaro tornano nuovamente a collaborare sullo stesso set dopo aver lavorato assieme anche nei due film legati alla saga iniziata con Benvenuti al Sud. La sceneggiatura è stata curata da Alessandro Genovese, uno degli sceneggiatori e registi italiani più attivi degli ultimi anni. Il film Bar Sport, è stato distribuito nei cinema italiani a partire dall'ottobre del 2011. Nel cast di attori protagonisti figura anche Giuseppe Battison, interprete cinematografico noto per le sue apparizioni in film di grande successo come Perfetti Sconosciuti, Il comandante e la cicogna, La felicità è un sistema complesso, Senza arte né parte, La giusta distanza e Non prendere impegni stasera. Ma adesso, ecco nel dettaglio la trama del film.

BAR SPORT, LA TRAMA DEL FILM

Tutta la trama del film, che si concentra nel pieno degli anni 60, avviene all'interno di un bar situato nell'interland bolognese, ovvero il Bar Sport. Tutti gli episodi di cui si compone la storia presentano personaggi e caratteristiche differenti e non sono minimamente collegate tra loro. Il filo conduttore dell'intera trama è legato ad un dolce che nel film prende il nome di Luisona. La pellicola termina infatti con l'acquista del dolce che rimane in vetrina per l'intera durata del film. Si tratta di un vero e proprio ritratto dei bar italiani di quegli anni, con abitudini e vicende simili in pò in tutta la penisola.

