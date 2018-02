BEAUTIFUL / Sheila Carter scopre un dettaglio sul passato di Quinn (Anticipazioni 20 febbraio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 20 febbraio: Sheila Carter ascolta per caso una conversazione tra Pam e Charlie e scopre qualcosa di compromettente su Quinn.

20 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Dopo diverse puntate di Beautiful ampiamente dedicate alle vicende della famiglia Avant, questo pomeriggio le trame torneranno a concedere ampio spazio al clamoroso ritorno di Sheila Carter. Eric è apparso più benevolo del previsto nei confronti della sua ex moglie, anche se non potremo dire la stessa cosa da parte di Ridge: quest'ultimo ha cercato di mettere in guardia il padre riguardo le vere intenzioni della dark lady ma senza raggiungere il risultato sperato. E mentre il patriarca Forrester deciderà di concedere una seconda possibilità a Katie, chiedendole di tornare a lavorare nella casa di moda, Sheila comincerà a vagare indisturbata per le vie di Los Angelese, dando l'impressione di essere una mina vagante pronta a compiere qualche nuova pericolosa azione. Sarà con quest'ottica che oggi farà il suo primo incontro con Brooke, un'altra persona che in passato ha rischiato la vita a causa della crudeltà della sua ex rivale in amore. Ed infatti il primo incontro tra le due donne confermerà come sia difficile dimenticare certi aspetti del passato, anche se risalenti a decenni prima.

Beautiful: Sheila comincia ad indagare

Nell'appuntamento odierno di Beautiful, Brooke sarà inevitabilmente spaventata per il primo incontro con Sheila Carter, anche se quest'ultima le rinnoverà il suo solito discorso: è cambiata ed è tornata a Los Angeles per fare ammenda verso tutti coloro che ha fatto soffrire in passato. Ma insieme a queste dichiarazioni, la Carter dimostrerà di essere particolarmente incuriosita dalla vita privata di Eric. Per questo farà delle domande a Brooke sull'attuale matrimonio dello stilista, anche se non troverà da lei nessuna risposta degna di nota. Poco dopo, però, la dark lady si intrufolerà in un dialogo tra Pam e Charlie, presenti a loro volta al ristorante. La sorella di Stephanie sgriderà il suo fidanzato per una battuta inopportuna relativa al rapporto tra Quinn e Ridge, parole che causeranno l'interesse di Sheila. Sarà questo il particolare che le permetterà di entrare nella vita di Eric scoprendo qualcosa di inaspettato sul suo matrimonio?

