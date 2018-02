BELEN RODRIGUEZ / La sua carriera è in crisi? Lei corre ai ripari ma...

Belen Rodriguez sta attraversando un periodo di crisi nella sua carriera? Nonostante la recente collaborazione con Swarovki, in Italia qualcosa sta cambiando...

La notorietà di Belen Rodriguez sta subendo una battuta d'arresto? Il rumor si sta facendo sempre più insistente da settimane ma è negli ultimi giorni che la voce sta trovando maggiore concretezza. Dalla quasi certa sostituzione alla guida del Grande Fratello Nip, che dovrebbe essere affidato ad una conduttrice di maggiore successo, a poco spazio ricevuto di recente in programmi televisivi, molti dei quali le preferiscono la sorella Cecilia, Belen sembra perdere quel fascino che tanto l'aveva contraddistina in passato. Certo, va precisato che resta una delle modelle più desiderate d'Italia con importanti spazi anche all'estero (vedi la campagna pubblicitaria della Swarovski), eppure anche noti marchi sembrano preferirle qualche bella collega. È questo ad esempio il caso di una famosa marca d'occhiali che ha deciso di porre fine alla collaborazione con l'argentina, per cominciarne una con Federica Nargi, altrettanto nota ed amata sui social network.

Belen Rodriguez corre ai ripari?

Chi segue costantemente i profili social di Belen Rodriguez, si è sicuramente accorto che negli ultimi tempi molte delle sue foto sono più appariscenti che in passato. L'argentina appare quasi senza veli, sia per pubblicizzare qualche prodotto che nelle sua vita privata, ad esempio durante le recenti vacanze alle Maldive. Si tratta solo di un caso o c'è sotto dell'altro? Già da tempo si era fatta evidente la possibilità che fosse questo un tentativo di tenere alto l'interesse, che andava via via scemando nei suoi confronti. E cosa meglio di una splendida foto nella quale mettere in mostra un fisico mozzafiato? Se la vita professionale potrebbe attraversare una battuta d'arresto, tutto procede per il meglio dal punto di vista sentimentale. Con Andrea Iannone, alle prese con nuove prove della MotoGp, nessuna nuvola appare all'orizzonte e la coppia molto presto potrebbe cominciare la convivenza a Lugano, nella splendida villa di recente acquistata dal pilota della Suzuki.

