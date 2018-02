BENEDETTA DOLFI/ L'ex moglie e il figlio Zachary nei pensieri di Filippo Nardi (L'Isola dei famosi 2018)

Benedetta Dolfi, l'ex moglie di Filippo Nardi e il figlio Zachary Nardi Dei sempre nei pensieri del naufrago. Le confidenze dell'ex gieffino ai compagni d'avventura (L'Isola dei Famosi 2018)

Zachary Nardi Dei non smette di seguire il padre Filippo Nardi, attuale concorrente dell'Isola dei Famosi 2018. Il ragazzo, avuto dalla relazione fra il Naufrago e la compagna Benedetta Dolfi, non ha nascosto infatti di essere sempre di fronte al televisore per curiosare su ciò che accade al padre alle Honduras. Al tempo stesso, nei pensieri di Zachary c'è l'amore per una sua compagna di scuola, di cui a quanto pare è gelosissimo. Entrambi i ragazzi sono infatti attivi sui social, ma è su Ask.fm che è possibile scoprire qualcosa di più sul loro conto. Non si sa con certezza il vero nome della ragazza che fa battere il cuore del figlio del Conte, ma dalle risposte date alle domande anonime si intuisce che frequentino la stessa struttura scolastica. A quanto sembra, la ragazza è invidiata da altre compagne, ammaliate dal fascino di Zachary, mentre altri ipotizzano persino che i due, ancora giovanissimi, possano già pensare al matrimonio. Ciò che è evidente è che la fidanzata del figlio di Filippo ha un carattere forte e indipendente, sicura delle proprie scelte. Un utente le ha infatti chiesto se Zac sia solo un rimpiazzo di un precedente amore, forse una voce di corridoio che circola a scuola, ed a cui la ragazza ha risposto senza mezzi termini, tacciando l'anonimo di stupidità.

LE CONFIDENZE DI FILIPPO NARDI

Mentre Filippo Nardi ha destinato al pubblico dell'Isola dei Famosi 2018 alcune confidenze sulla sua relazione, l'ex compagna Benedetta Dolfi sembra non volersi esprimere in merito. Alcuni ipotizzano sui social che la donna possa presentarsi improvvisamente nello studio di Canale 5 per parlare con il diretto interessato, forse in risposta alle parole toccanti che hanno fatto emozionare i fan. Il Conte ha infatti speso parole commoventi nei confronti dell'ex compagna, che considera uno degli amori più belli e dolorosi che abbia mai avuto nella sua vita. Il silenzio da parte di Benedetta sembra quasi d'obbligo: sui social preferisce pensare alle sue cause personali ed alla difesa degli animali. Non è raro infatti che condivida sul suo profilo personale degli articoli sulle torture destinate ai cani, che non esita a denunciare con forza. Riservatissima, adora i Coldplay e le canzoni di Rino Gaetano, ma fra i suoi post pubblici non è possibile trovare traccia di quanto accade all'Isola dei Famosi 2018, dove negli ultimi giorni sembra che Filippo Nardi abbia accorciato le distanze con Bianca Atzei.

