Ballando con le stelle 2018/ Concorrenti e news: Giovanni Ciacci ballerà con un uomo

Ballando con le stelle 2018, anticipazioni e cast della 13esima edizione: Giovanni Ciacci, l'esperto di stile di Detto Fatto, scenderà in pista e ballerà con un uomo.

20 febbraio 2018 Valentina Gambino

Ballando con le stelle

La partecipazione di Giovanni Ciacci nel cast della 13esima edizione di Ballando con le stelle 2018, è destinata a fare discutere parecchio. Ieri pomeriggio, proprio Milly Carlucci ha raggiunto telefonicamente gli amici di “Detto Fatto”, in onda nel pomeriggio della seconda rete Rai, per ufficializzare la partecipazione del mitico “GiòGiò”. Quello che potrebbe creare “scalpore” sarà il partner del mago del look: il buon Ciacci infatti, danzerà con un uomo. Secondo quanto rivealto dal settimanale Spy, Ciacci farà coppia con "uno dei ballerini della scuderia di Milly scelto tra Raimondo Totaro, Samuel Peron e Maykel Fonts". Per la prima volta nella storia del talent show dell’ammiraglia Rai, ci sarà modo di vedere ballare insieme due protagonisti dello stesso sesso. Milly Carlucci, durante la sua parentesi in collegamento, ha anche rivelato commossa che la 13esima stagione del format più “danzereccio” della televisione italiana, sarà interamente dedicato alla memoria di Bibi Ballandi, venuto a mancare proprio di recente. Tra gli altri nomi del cast, anche l’attrice Stefania Rocca, Cesare Bocci e Francisco Porcella.

Massimiliano Morra cerca l'amore in pista?

Nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle ci sarà anche il re delle onde Francisco Porcella, il surfista cagliaritano che l'anno scorso ha vinto l'XXL Biggest Wave Award Champion, cavalcando l'onda più alta (un muro d'acqua di ben 22 metri). “Non me l’aspettavo minimamente, ho più paura a partecipare al programma che a cavalcare onde giganti”, ha detto il surfista dopo al conferma della sua partecipazione nel programma di Rai 1. Francisco è attualmente l'unico italiano nella storia ad essere entrato nel prestigioso Big Wave Tour. Tra i concorrenti anche l’attore Massimiliano Morra, che ha appena debuttato su Canale 5 con la seconda stagione della fiction “Furore”. “La storia del programma insegna che gli amori possono nascere anche sulla pista da ballo. Quindi, se scoccherà la scintilla, di certo non la terrò a bada”, ha detto Morra al settimanale Vero, confermando di essere single. Ballando con le stelle è stato galeotto per tante coppie: Natalia Titova e Massimiliano Rosolino, Samanta Togni e Stefano Bettarini (ora la ballerina ha una relazione con Christian Panicucci, anche lui ex concorrente del talent), Fabio Fulco e Cristina Chiabotto, solo per citarne alcune. (agg. Elisa Porcelluzzi)

© Riproduzione Riservata.