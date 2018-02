Bianca Atzei/ Flirt con Filippo Nardi per dimenticare Max Biaggi? (Isola dei Famosi 2018)

Bianca Atzei, una delle naufraghe di questa edizione de L'Isola dei Famosi 2018, dopo le ultime travagliate settimane è apparsa più serena ha pure delineato il suo ideale di uomo...

Bianca Atzei, naufraga sull'Isola dei Famosi (Archivio)

Salvatasi anche questa settimana dalla nomination (che invece non ha risparmiato Filippo Nardi, Amaurys Perez e Franco Terlizzi, la naufraga Bianca Atzei sembra aver ritrovato un po’ di quella serenità che sembrava aver perso durante i primi giorni di questa edizione de L’Isola dei Famosi 2018. La cantautrice e compositrice milanese che tra pochi giorni compirà 31 anni sembra quasi rinata nel corso degli ultimi giorni, specie dopo le lacrime versate in diretta per il suo ex compagno Max Biaggi, tanto che è addirittura tornata a parlare di uomini e, pur senza mai nominare il centauro al quale è stata legato per molto tempo, ha avuto modo di rivelare a Franco Terlizzi quale è il suo partner ideale. In una clip che è apparsa anche sulla sezione che il portale di Mediaset dedica al reality show, la Atzei ha confessato all’ex puglie professionista barese che ama molto gli uomini non palestrati e che non abbiano addominali scolpiti da mostrare. Il suo interlocutore, di rimando, le fa eco spiegando che “quegli uomini non sanno di niente”, sollecitando così la replica della diretta interessata che decide di sbottonarsi di più e aggiungere che, a suo giudizio, sono molto più affascinanti “gli uomini con la pancetta e che non si depilano”. Insomma, un ideale di uomo ben lontano da quel Marco Ferri per il quale invece sembrano stravedere molte telespettatrici dell’Isola.

BIANCA ATZEI, IL "SIPARIETTO HOT" CON FILIPPO NARDI

Non solo una ritrovata serenità per Bianca Atzei, ma pure quello che secondo alcuni sarebbe un piccolo feeling con un altro naufrago di questa edizione de L’Isola dei Famosi, vale a dire Filippo Nardi: i due sono stati beccati in più di un’occasione a parlare assieme e, anche se è davvero troppo presto per parlare di reciproche simpatie (non va dimenticato che la cantautrice era apparsa davvero distrutta nel suo pianto per amore in diretta e che ha fatto letteralmente il giro del web), va comunque segnalato un curioso episodio hot che li ha visti coinvolti. Infatti, la complicità che si sta instaurando tra Bianca e Filippo è tale che, tra battutine e qualche doppio senso decisamente osé, l’ex concorrente del Grande Fratello ne ha approfittato per dare vita a una goliardata. Nardi si stava avviando ad andare a pescare quando la Atzei lo ha apostrofato ironicamente sui pantaloni che indossava e, quando lui ha chiesto se dovesse andare a scovare nudo delle aragoste, l’ex fidanzata di Biaggi lo ha apertamente sfidato: non facendoselo ripetere due volte, l’ex gieffino si è spogliato davanti a lei e poi si è buttato in acqua in costume adamitico. Solo uno scherzo, segno della suddetta complicità oramai instauratasi o si tratta delle prime schermaglie amorose tra i due?

IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO ANCHE SU INSTAGRAM

Intanto, mentre è protagonista sugli esotici set naturali de L’Isola dei Famosi, intanto, in Italia la casa discografica e lo staff di Bianca Atzei lavorano alacremente alla promozione di “Fire on ice”, il suo ultimo singolo che è stato pubblicato peraltro solo lo scorso 26 gennaio, a reality show oramai iniziato. Ad ogni modo, proprio nelle ultime ore, sul profilo Instagram dell’artista milanese (@biancaatzei) è stato condivispcon i followers un breve estratto del videoclip che accompagna l’ultimo brano e che, come ricorda la didascalia, sarà usato anche come colonna sonora per i Mondiali di Pattinaggio 2018 che si terranno nel mese di marzo proprio in quel della sua Milano. Cantato interamente in inglese, “Fire on ice” rappresenta una sorta di novità nel repertorio della Atzei ed è attualmente a disposizione per il download anche in tutti gli store musicali digitali. Difficile pensare che la canzone faccia parte di un album che presto vedrà la luce, ma non è nemmeno da escludere che la Atzei, una volta esauritasi l'esperienza in Honduras, possa tornare in studio per dare un seguito a "Bianco e nero" (2015), Ad ogni modo, è stato quantomeno perfetto il timing del lancio, coinciso con la sua partecipazione al reality show del momento e che le sta dando una nuova notorietà.

