CHIARA FERRAGNI VS ROBERTO CAVALLI/ Lui si scusa della gaffe, lei non perdona e usa una follower per dirgli...

Continua il botta e risposta tra Chiara Ferragni e Roberto Cavalli dopo le inaspettate esternazioni dello stilista. Le scuse bastano per rimediare all'errore?

20 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)

Il botta e risposta tra Chiara Ferragni e Roberto Cavalli non sembra destinato a concludersi senza conseguenze, dopo lo scivolone commesso sui social network dal famoso stilista. Quest'ultimo qualche giorno fa aveva commentato una foto della fashion blogger su Instagram con parole per nulla adatte alla situazione: "Eri bellissima, cosa ti è successo?", aveva scritto da un suo profilo privato (non quello ufficiale) sorprendendo i followers della Blond Salad e quasi sicuramente anche la diretta interessata. In passato Chiara è stata infatti una fedele cliente di Cavalli, motivo per cui non deve avere affatto gradito la sua esternazione pubblica, soprattutto perché rivolta ad una donna incinta (e il cui cambiamento nell'aspetto fisico è ovvio). E a quanto pare, il primo a pentirsi di quelle parole è stato lo stesso Cavalli che ha deciso di intervenire, attraverso un lungo post affidato sempre ai social network.

Chiara Ferragni vs Roberto Cavalli: lo scontro continua

Le critiche di Roberto Cavalli a Chiara Ferragni sono state un vero scivolone di stile per l'imprenditore che ha deciso di porgere le sue scuse alla fashion blogger (e sua cliente... o forse dovremo dire ex cliente!). Ha infatti scritto, sia in italiano che in inglese: "Adoro Chiara... è bellissima. ... intelligente e sa giudicare la moda più di qualunque altro. In questo meraviglioso momento è ancora più speciale. Ho cinque figli, il momento in cui ho visto mia moglie più bella è stato quando era incinta, in questo particolare momento una donna ha una luce speciale, incredibilmente naturale. Dio è in grado di offrire questa sensazione incredibile, far sentire una ragazza diventare donna. Proprio quando ami davvero una persona e sei molto vicino a lei, puoi vedere e sentire questa meravigliosa reazione della natura. Buona fortuna amore mio #chiaraferragni". Parole che mettono a tacere ogni polemica ma che, a quanto pare, non hanno avuto nessun effetto nella fidanzata di Fedez. Non solo la Ferragni ha evitato di rispondere a Cavalli, ma ha messo anche il suo like ad un commento spinoso di una follower che ha scritto: "Non è onesto, appena due giorni fa ha scritto sotto una foto di Chiara che è diventata più brutta rispetto al passato".

