CLAUDIO SANTAMARIA È ORLANDO MIELI/ Tornerà insieme ad Angelica Camilli? (È arrivata la felicità 2)

Claudio Santamaria è pronto a ritornare al suo ruolo di Orlando Mieli grazie alla fiction E' arrivata la felicità 2. Debutterà infatti nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 20 febbraio 2018, riprendendo le fila del personaggio che ha già interpretato nella prima stagione. Chi è quindi Orlando, il protagonista e capo della famiglia che ha creato con Angelica, interpertata da Claudia Pandolfi? Innamoratissimo della moglie, ha dovuto attraversare non poche crisi durante il primo capitolo dello show, riuscendo solo nelle ultime puntate a ritrovare quel rapporto ormai perso con la donna della sua vita. Dopo il lieto fine che lo ha visto vincitore indiscusso, Orlando si ritroverà a dover fare i conti con i litigi di coppia fin dall'inizio della seconda stagione. I due infatti convivono ormai da due anni e mezzo e la condivisione di uno spazio ristretto, così come le differenze caratteriali, continuano a farsi sentire. In realtà, Orlando potrebbe mascherare la sua insofferenza dietro ai problemi economici familiari e di gestione del budget della coppia solo per non svelare quale sia la vera crisi. Il personaggio di Claudio Santamaria dovrà tuttavia rivedere le proprie priorità nel corso delle puntate, dato che si troverà a doversi confrontare con una notizia tragica e allarmante. Angelica scoprirà infatti di avere un tumore e questo spingerà il marito ad annullare ogni tensione nella paura di poter perdere la donna che ama. I problemi di coppia potrebbero quindi essere messi in secondo piano, ma questo nuovo evento obbligherà Orlando a fare i conti con i suoi reali timori, fatti di presunti abbandoni e di un fallimento che non riesce a scrollarsi di dosso.

ORANDO MIELI E ANGELICA CAMILLI, LA FAMIGLIA ALLARGATA

La famiglia allargata e la creazione di un nuovo nucleo sentimentale è al centro della vita di Orlando Mieli, il personaggio che Claudio Santamaria interpreta in E' arrivata la felicità 2. Lo abbiamo conosciuto nella prima stagione grazie ai tormenti che lo hanno legato a Claudia, l'ex moglie che ha deciso di lasciarlo con le due figlie per rincorrere un nuovo amore in Germania. Abile architetto dei Parioli, Orlando ha dovuto quindi rimettere mano al ruolo di padre ed improvvisarsi anche un po' mamma, con le chiare difficoltà di doversi confrontare con due figlie femmine. Il suo destino cambierà grazie all'incontro con Angelica, che riuscirà a sconvolgerlo nel profondo e con cui inizierà presto una relazione importante. E non priva di difficoltà, visto lo spettro del matrimonio fallito ancora presente nella vita di Orlando. Grazie a questo forte sentimento che ha fatto appassionare i fan della fiction, alla fine il protagonista è riuscito a creare quell'armonia necessaria per accogliere il nuovo arrivato, il primo figlio della coppia. La seconda stagione di E' arrivata la felicità darà modo al pubblico di conoscere il post-favola, come ha sottolineato in conferenza stampa Claudio Santamaria. Quel 'e vissero felici e contenti' che suggella sempre le storie d'amore fiabesche potrebbe in realtà nascondere molto di più. Per completare il suo personaggio di Orlando, l'attore ha fatto leva sull'arte di sdrammatizzare ereditata dal padre e che gli ha permesso in tante occasioni di ribaltare ogni situazione da negativa in positiva.

