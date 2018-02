Cecilia Capriotti / L'eliminata della scorsa settimana cosa racconterà in studio? (L'Isola dei Famosi 2018)

Cecilia Capriotti, l'eliminata della scorsa settimana sarà in studio da Alessia Marcuzzi. Cosa racconterà? Sarà interrogata anche lei su Francesco Monte? (L'Isola dei Famosi 2018)

Cecilia Capriotti, L'Isola dei Famosi 2018

Cecilia Capriotti è l'eliminata della scorsa puntata dell'Isola dei Famosi 2018 e questa sera la vedremo protagonista di un'intervista a tu per tu con la conduttrice Alessia Marcuzzi. Ogni Naufrago che ha perso al televoto è infatti invitato ad intervenire in studio ed in base alla sua esperienza alle Honduras, possiamo affermare con certezza che l'ex concorrente abbia ancora molto da dire. La Capriotti dopo tutto potrebbe essere uno dei testimoni chiamati in causa da Eva Henger per le accuse lanciate a Francesco Monte, che non accennano a terminare. Cecilia tuttavia ha ben altro per la testa, come ha dimostrato durante la fase precedente alla propria eliminazione. Prima di scoprire il verdetto del televoto, l'ex concorrente ha infatti approfittato per puntare ancora una volta il dito verso Filippo Nardi, rivelando di averlo sentito pronunciare frasi sessiste nei confronti di altre Naufraghe. Una tesi difficile da dimostrare visto che il tutto sarebbe avvenuto al di fuori delle riprese televisive. Toccante invece il messaggio del fidanzato Gianluca Mobilia, che durante l'ultima diretta ha voluto sottolineare come la Capriotti sia un'anima pura e sincera e che di certo non è stata capita dai suoi ormai ex compagni d'avventura.

PORTERÀ AVANTI LA SUA BATTAGLIA CONTRO FILIPPO NARDI?

Cecilia Capriotti proseguirà la sua battaglia personale contro Filippo Nardi? L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 ha rivelato in seguito all'ultima diretta che il Conte avrebbe insultato pesantemente la figlia e non solo. La produzione sarebbe stata presente in quei momenti di forte tensione fra i due Naufraghi ed avrebbe scelto di insabbiare tutto. La Capriotti ha deciso tuttavia di non rivelare tutto in diretta per non turbare ulteriormente gli animi, come ha confidato a Novella 2000, forse per evitare l'ennesimo attacco da parte del pubblico in studio ed un confronto con il diretto interessato. Cecilia continua ad avere il dente avvelenato anche nei confronti di un'altra degli attuali concorrenti del reality, con cui ha avuto diversi contrasti alle Honduras: Francesca Cipriani. Non sono state poche le liti fra le due blonde dell'Isola, che si sono accusate a vicenda di essere false e bugiarde ed entrambe testimoni delle esternazioni pesanti di altre concorrenti. "Le persone come Francesca bisognerebbe sopprimerle": secondo la Capriotti sarebbe stato Nardi a pronunciare questa frase contro la showgirl, senza mezzi termini. Di carne sul fuoco insomma ce n'è fin troppa. Si preannuncia una nuova diretta all'insegna dei colpi di scena e degli scandali?

© Riproduzione Riservata.