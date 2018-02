Claudia Pandolfi è Angelica Camilli/ Romperà lei con Orlando Mieli? (È arrivata la felicità 2)

Claudia Pandolfi è Angelica Camilli, sarà lei a rompere la stabilità della famiglia allargata con Orlando Mieli (Claudio Santamaria)? Grande attesa tra i fan. (È arrivata la felicità 2)

Claudia Pandolfi è Angelica Camilli, È arrivata la felicità 2

Angelica Camilli è il personaggio di Claudia Pandolfi in E' arrivata la felicità 2, uno dei più amati dagli appassionati della fiction di Canale 5. Al debutto nella prima serata di Rai 1 di martedì, 20 febbraio 2018, ritroveremo la vedova alle prese con la sua nuova vita familiare. L'incontro con Orlando Mieli avvenuto nel primo capitolo dello show le ha permesso infatti di rimettersi ancora una volta in gioco dal punto di vista sentimentale e di allargare la famiglia, accogliendo le due figlie dell'architetto e preparando il terreno per un neonato in arrivo, nato dall'amore della nuova coppia. Altruista ed affabile, abbiamo conosciuto la forza di Angelica e le sue debolezze, che usa mascherare grazie a Paloma, l'alter ego che ha scelto per concentrarsi nella sua passione segreta per il tango. La seconda stagione ci rivelerà come stanno vivendo i due protagonisti a distanza di oltre due anni dagli ultimi eventi. Angelica è ormai mamma di un nuovo bambino e quella vita da single a cui sembrava essersi abituata è distante anni luce. La vita al fianco di Orlando è davvero così felice? A quanto sembra proprio no, visto che la coppia dovrà riuscire a mantenere saldo il loro rapporto di fronte alle difficoltà delle routine familiari e quotidiani. A complicare le cose sarà la scoperta di Angelica di avere un brutto male, che potrebbe compromettere del tutto il suo sogno di avere finalmente una vita felice e piena di amore.

SPEZZERÀ LEI IL CLIMA TRANQUILLO DELLA FAMIGLIA ALLARGATA?

Angelica Camilli sarà al centro di E' arrivata la felicità 2 e non solo perché è la protagonista interpretata da Claudia Pandolfi. In modo indiretto sarà proprio la donna a dover spezzare il clima disteso ed a volte turbolento che caratterizza la famiglia allargata che ha creato con Orlando. La vita le richiederà infatti ancora una volta di trovare la forza necessaria per superare un brutto evento, dovuto alla scoperta di avere un linfoma di Hodgkin. Nella seconda stagione della fiction, Angelica dovrà quindi fare i conti con la dura realtà ed affrontare la terapia necessaria per poter guarire. Sarà difficile per la donna riuscire a mantenere intatta la serenità all'interno della sua famiglia, di certo duramente colpita da questa nuova sfida con il destino. Forte del sorriso con cui si è fatta conoscere nella prima stagione, Angelica potrà contare sul supporto del compagno Orlando e sulla sua abilità nel vedere i lati positivi anche degli eventi più traumatici. La donna tuttavia dovrà fare appello a tutte le proprie qualità per riuscire a superare quelle paure che la metteranno sempre a confronto con la possibilità di riuscire a non sopravvivere alla malattia.

