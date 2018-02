Craig Warwick/ Il suo saluto alla palapa: quale concorrente al suo posto? (Isola dei Famosi)

Craig Warwick, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, ha dovuto abbandonare il reality show a causa di un infortunio e ora si attende di conoscere il nome del suo sostituto...

Craig Warwick, sull'isola (Archivio)

L’addio di Craig Warwick all’Isola dei Famosi ha contribuito a rendere, se possibile, ancora più funestata da polemiche, incidenti e defezioni l’edizione 2018 del reality in onda su Canale 5: infatti, l’abbandono forzato da parte dello scrittore britannico (ma italiano d’adozione) nonché sensitivo che in più di un’occasione ha ammesso di aver parlato con degli angeli è stato uno dei colpi di scena dell’ultima settimana e, nel corso della scorsa puntata in diretta, lo stesso Warwick ha salutato la palapa nella quale era riunita la comitiva e ha mostrato la medicazione sullo sterno che, in un video pubblicato anche sulla pagina che il portale Mediaset dedica al programma, testimonia dell’incidente che l’ha costretto al forfait. L’infortunio dello scrittore e il successivo consiglio dei medici di prendersi un periodo di “riposo forzato”, costringendolo di fatto a rientrare in Italia, hanno privato l’isola di uno dei concorrenti che, a detta del “termometro” dei social network, era tra quelli che più avevano convinto il pubblico del reality e che sembrava peraltro aver instaurato ottimi rapporti con gli altri naufraghi.

CRAIG WARWICK, L'INCIDENTE CON FRANCESCA CIPRIANI

Negli ultimi giorni, inoltre, è diventata anche di dominio pubblico la dinamica dell’incidente che ha costretto Craig Warwick a dover addio all’Isola dei Famosi: inizialmente alcuni rumors parlavano di una gamba rotta, ma poi un video che mostrava il suo addome fasciato e la testimonianza del diretto interessato hanno fatto luce sulla curiosa, quanto sfortunata, vicenda. Infatti, pare che a causare maldestramente l’infortunio del sensitivo britannico siano stati due episodi differenti, il secondo dei quali causato stata un’altra naufraga, ovvero Francesca Cipriani. Dopo che, nel corso di una delle cosiddette “prove ricompensa” a cui partecipano i concorrenti del programma, Warwick si era fatto male al torace, la procace showgirl si sarebbe buttata in modo goffo addosso, provocandogli una ulteriore distorsione che l’ha, di fatto, costretto a dover tornare in Italia per curarsi meglio e sottoporsi a un periodo di riposo assoluto. A dire la verità, il buon Craig non sembra essersela presa con la Cipriani e sui suoi profili social non v’è alcun accenno alla vicenda, né tantomeno amarezza per aver dovuto salutare anzitempo le spiagge honduregne. Che nella puntata in onda questa sera lo scrittore torni nuovamente sull’accaduto?

L'ADDIO ALL'ISOLA DEL SENSITIVO: CHI LO SOSTITUIRA'?

Dopo alcuni giorni di silenzio, Craig Warwick è tornato a parlare con i suoi fan e se la sua pagina Facebook, sin dalla sua partenza per l’Honduras, non è mai stata aggiornata, il profilo Instagram (@craigwarwick) ha continuato, attraverso il suo staff, a fornire news e scatti dall’isola: l’ultimo apparso in ordine cronologico (e che ha riscosso notevole successo, testimoniando anche del seguito di pubblico che è riuscito ad attrarre nella sua pur breve esperienza) lo vede seduto in controluce in spiaggia assieme ad un’altra naufraga sullo sfondo di un bellissimo tramonto, laddove la didascalia recita con “ultimo giorno sull’isola” con un pizzico di malinconia e l’immancabile emoji di un angelo. Intanto, si moltiplicano i rumors su chi potrebbe essere il sostituto di Craig nel cast di naufraghi del reality show: infatti, nelle ultime ore è stato fatto da qualcuno il nome della giornalista Emanuela Gentilin, ma ai più appare chiaro che potrebbero essere addirittura due, se non tre, i “nuovi innesti” e che quindi non andrebbero solo a rimpiazzare lo scrittore ma a rimpolpare l’intera comitiva. Anche per questo motivo, un altro nome molto gettonato è quello di un ex protagonista di Uomini e Donne, vale a dire il tronista Mattia Marciano, mentre è quasi certo che sulle spiagge honduregne presto sbarcherà pure Aida Nizar, personaggio televisivo spagnolo.

