Domenica In a Caterina Balivo?/ L'addio di Cristina e Benedetta Parodi pare certo e a Detto & Fatto va...

Caterina Balivo conduttrice edizione 2018-19 di Domenica In al posto delle sorelle Parodi? Per i nuovi impegni tv, la presentatrice potrebbe lasciare Detto Fatto. Chi sarà la sua erede?

20 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Caterina Balivo a Domenica In 2018-19

Domenica In 2018/19 cambia musica dopo Cristina e Benedetta Parodi. Dopo vari cambiamenti in corsa, e l'onda benevola della pausa natalizia e del Festival di Sanremo, il contenitore, confezionato ad arte, da Cristina Parodi ed il suo gruppo di autori, non sembra per nulla scalfire il dominio assoluto di Barbara D'Urso nella fascia che accompagna i telespettatori al quiz del preserale. La giornalista, nei prossimi mesi, quindi, deve cercare di 'limitare i danni', portando a casa, un risulto almeno discreto, senza perdere per strada, altre pedine preziose, e scongiurando, su tutti i piani, l'etichetta di flop. Dagospia, nelle scorse ore, ha rilanciato l'ipotesi di un ritorno su Rai1, di Caterina Balivo, rete diretta, da Angelo Teodoli che, durante la sua direzione di Rai2, ha puntato molto sulla conduttrice di Detto Fatto. Si legge: "Dopo il flop di ascolti Domenica In cambierà linea e conduzione, per questo motivo scalpita Caterina Balivo che avrebbe messo gli occhi anche su Quelli che il calcio. Il contenitore di Rai2 è però nelle mani di Beppe Caschetto che ha lì sei dei suoi artisti mentre quello di Rai1 è considerato libero. La bella conduttrice di Detto Fatto può contare sulla stima antica del direttore Angelo Teodoli anche se molti non la riterrebbero all'altezza di un ruolo così importante. Cosa accadrà?"

ADDIO A DETTO FATTO PER DOMENICA IN?

La promozione di Caterina Balivo a Domenica In, se si concretizzasse, potrebbe, quindi, veder sfumare l'ipotesi di un suo ritorno, a settembre, alla guida di Detto Fatto (poiché il nuovo impegno in tv, forse, non permetterebbe di conciliare un impegno quotidiano). Che, dopo la sostituzione per maternità, il prossimo anno, Serena Rossi, possa ottenere una promozione da titolare? Il sito di Roberto D'Agostino riporta una succosa indiscrezione che riguarda un'altra presentatrice Rai: "Gira voce che negli ultimi giorni siano salite le quotazioni di Daniela Ferolla, compagna del manager Vincenzo Novari. La conduttrice di Linea Verde, poco nota al grande pubblico, pare ambisca a programmi di punta del daytime. Ce la farà?". Che sia proprio il factual di Rai2? O miri ad occupare uno dei posti liberi della mattina Rai? Antonella Clerici ha manifestato, da tempo, l'intenzione di lasciare La Prova del Cuoco per dedicare maggior tempo al fidanzato Vittorio e alla figlia Maelle. Elisa Isoardi ed Eleonora Daniele sembrano intoccabili nei loro spazi. Cosa rimane? Unomattina o i Fatti Vostri. Troverà una collocazione nell'affollato palinsesto della tv di Stato? O dovrà ancora accontentarsi, si fa per dire, del weekend?

CATERINA BALIVO VICINA A DOMENICA IN GIA' QUALCHE ANNO FA?

Caterina Balivo, in alcune interviste del passato, ha confessato di essere stata vicina alla conduzione di Domenica In ma 'trombata' all'ultimo momento per far posto ad un'altra conduttrice: "Signorini che mi chiama per scegliere la location, poi, mi dicono, all'ultimo momento: "Caterina, mi dispiace, ma resti a casa". La confessione è del giugno 2014, ospite di Dimmi Quando, il programma di interviste, condotto da Diego Passoni, su Deejay Tv. In passato, la conduttrice tv è rimasta a casa per due anni, nonostante gli ascolti top dei suoi programmi, innescò una polemica radiofonica con l'allora direttore di Rai1, Mauro Mazza: "Io ho grande stima del direttore, al di là degli ascolti, ha preso delle decisioni. Ha il suo potere, e nel bene e nel male, lo usa piuttosto che mettere d'accordo tutti. Lo sfogo? Lo rifarei. Ero incinta al quarto mese, avevo gli ormoni in subbuglio. Sarei andato da lui quando mi ha mandato via da Rai1 per Rai2 per capire cosa era successo. Secondo me c'è qualcosa che nemmeno io so. Forse c'è qualcosa di non detto o di non vero. Perché un direttore deve prendere così di mira un personaggio" come dichiarato a #reputescion di Andrea Scanzi su La3 nel maggio 2013.

