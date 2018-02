ELENA MORALI/ Il difficile rapporto con i genitori e la nostalgia di Simone Barbato (Isola dei famosi 2018)

Elena Morali è una delle ultime arrivate sull'Isola dei famosi 2018. La fidanzata di Scintilla ha confessato a Bianca Atzei il difficile rapporto con i genitori.

Elena Morali

Elena Morali ha vissuto dei momenti duri all'Isola dei Famosi 2018, al solo pensiero dei genitori. Fra la futura sposa di Gianluca Furbelli, in arte Scintilla, e i genitori non ci sarebbe sempre stato un bel rapporto e la modella ha sempre vissuto nel costante timore di non riuscire a renderli orgogliosi. Durante una confidenza con Bianca Atzei, Elena ha sottolineato di essersi vista spesso in contrasto con la sorella, che nella vita ha scelto di portare avanti gli studi e che agli occhi dei genitori sarebbe 'la figlia brava'. Le sue scelte lavorative invece non sono state sempre apprezzate, così come la sua presenza nel reality. Per questo non nasconde di essere felice di poter ritornare a casa prima del tempo, consapevole forse di non essere riuscita a conquistare una grande fetta di concorrenti.

La possibilità che la sua esperienza nel programma possa essere vista un fallimento dai genitori, 'come tutto quello che faccio', è un pensiero che non lascia in pace la Morali. La madre sembra avere una percezione diversa del lavoro nel mondo dello spettacolo, perché a detta della concorrente non la considera una vera professione. E forse è anche per evitare di dover avere questi tormenti in testa che la Morali in questa settimana ha sentito molto la mancanza di Simone Barbato. 'Il mio Simoncino', come ha sottolineato in confessionale, che da quando è sull'isola del Peor non le ha inviato nemmeno un messaggio. L'affetto che il mimo sembra essere riuscito a trasmettere alla Naufraga diventa forse sempre più importante con il trascorrere dei giorni, anche se non è escluso che la Morali sia solo affascinata dal suo modo di corteggiarla, romantico e all'antica.

Elena Morali a rischio nomination?

Elena Morali deve pagare un caro prezzo all'Isola dei Famosi 2018, dato che gli ultimi concorrenti arrivati non riescono spesso a conquistarsi un posto di primo piano all'interno del gruppo. La modella è diventata così sacrificabile agli occhi di molti in fase di nomination, come dimostra il voto di Gaspare, che ha puntato tutto su di lei nella speranza che non la votasse qualcun altro. In realtà non è così difficile pensare che la Morali possa finire nel vortice delle nomination nelle prossime settimane, soprattutto se si considera il poco tempo a disposizione per stringere legami con gli altri concorrenti. L'amicizia che la unisce a Bianca Atzei potrà forse alleviare le sue giornate e i mille pensieri, ma agli occhi di una strategia più ampia risulta una mossa poco significativa. Non sembra tuttavia che la modella stia pensando per ora a salvarsi la pelle dagli altri Naufraghi, sempre più concentrati nelle loro liti ed in ben altre considerazioni. La Atzei potrebbe rivelarsi una complice degna di nota solo se le previsioni dei bookmakers sul vincitore finale si rivelassero esatte. La cantante è infatti fra le favorite al fianco di Alessia Mancini agli occhi di Snai, mentre Paola Di Benedetto potrebbe superare la popolarità di Rosa Perrotta per la Sisal.

