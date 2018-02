Eva Henger/ Canna-gate: ancora al centro delle polemiche (Isola dei Famosi 2018)

Eva Henger e il caso canna-gate, continuerà a puntare il dito su Francesco Monte? Stasera dovrebbe essere ospite in studio dopo la sua eliminazione. (L'Isola dei famosi 2018)

Eva Henger, L'Isola dei famosi

Eva Henger non molla e cerca in ogni modo di avere dalla propria parte altri concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018. L'ex concorrente è infatti sicura di aver visto Francesco Monte fumare marijuana prima del loro arrivo in hotel e in seguito nella struttura, ma sembra che nessuno degli ex compagni d'avventura voglia farsi avanti in tal senso. Una posizione intermedia è stata assunta da Chiara Nasti subito dopo il suo ritiro volontario dal reality, per via di quella frase ambigua detta ai microfoni di Striscia la Notizia in cui ha sottolineato che in quel momento 'c'eravamo tutti'. La Henger ha quindi approfittato dell'eliminazione di Nadia Rinaldi e dell'ospitata di entrambe a Domenica Live per approfondire la questione, chiedendo con insistenza che l'attrice romana rivelasse la verità riguardo al canna-gate. Secondo la Henger, la Rinaldi infatti sapeva tutto sulla presenza della droga alle Honduras, tesi smentita in diretta dall'attrice, che ha invece ribadito di non aver mai visto Monte fumare qualcosa di diverso dal tabacco. Diversa invece la posizione della madre di Mercedesz Henger, che ha svelato di aver addirittura parlato con la Rinaldi della situazione durante una delle mattine trascorse alle Honduras.

ANCORA PROTAGONISTA NONOSTANTE L'ELIMINAZIONE

L'Isola dei Famosi 2018 continua a vedere Eva Henger sconfitta sotto ogni punto di vista e non solo per via della sua eliminazione dal reality. La produttrice in questi giorni sta portando avanti la sua battaglia contro Francesco Monte per via dell'ormai famoso canna-gate, soprattutto per dimostrare di non essere una bugiarda. Dato che l'unica versione a sostegno di quanto avvenuto è la sua, la Henger sta cercando in tutti i modi di trovare dei testimoni. Che qualcun altro dei concorrenti avesse assistito alle stesse scene non è di certo un mistero, dato che l'ex Naufraga ha rivelato la presenza di testimoni fin dal suo intervento nello studio di Canale 5. In quell'occasione tuttavia aveva preferito non fare dei nomi precisi, limitandosi a dire di non essere stata l'unica ad assistere al consumo di droga da parte di Monte. E' possibile quindi che la Henger chieda il confronto con ogni naufrago che si ritrovi a lasciare il reality per dimostrare al pubblico che non si sbaglia, anche se i fan di Monte l'accusano in realtà sui social di essere stata scorretta e di aver messo inutilmente in pericolo la libertà dell'ex tronista. Dato che il fattaccio si sarebbe consumato alle Honduras, Francesco avrebbe potuto rischiare infatti diversi anni di carcere.

