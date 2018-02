Eva Henger Vs Nadia Rinaldi/ "Canna gate? Siamo amiche da 22 anni, per lei è un argomento doloroso"

Eva Henger e Nadia Rinaldi, dopo l'Isola dei Famosi il caso "canna gate" continua ma la loro amicizia non è a rischio: "Ci conosciamo da 22 anni, capisco che per lei è doloroso"

20 febbraio 2018 Anna Montesano

Di certo, l'Isola dei Famosi 2018 sarà ricordata soprattutto per il "canna gate", che ancora oggi, settimane dopo le accuse di Eva Henger a Francesco Monte, continua ad essere sulla bocca di tutti. E proprio in quest'ultima settimana ha coinvolto anche Nadia Rinaldi, ultima eliminata prima di Cecilia Capriotti che potrebbe ricevere lo stesso "trattamento". Nuove rivelazioni in merito al confronto che Eva Henger e Nadia Rinaldi hanno avuto nel confronto a Domenica Live arrivano nella puntata di ieri di Pomeriggio 5. La Henger, ancora ospite di Barbara D'Urso, ha chiarito che le differenti 'opinioni' in merito a quanto accaduto all'Isola dei Famosi 2018 non spengono il loro rapporto. "Io e Nadia siamo amiche da anni, 22 anni di amicizia non li butto via. - ha dichiarato Eva alla D'Urso - Io la capisco, a Striscia ha detto che ha visto cartine e tabacco perché per lei quell'argomento è molto doloroso e non vuole entrarci".

RICCARDO, FIGLIO DI NADIA RINALDI, APPOGGIA EVA HENGER

Le parole di Eva Henger trovano conferma anche nel figlio di Nadia Rinaldi, Riccardo, che a Pomeriggio 5 ha aggiunto: "Capisco mia madre che non vuole associare il suo nome alla droga, sono contento che si sia salvata un'amicizia, conosco la famiglia di Eva da quando sono piccolo. Mia madre determinate cose non è che non le vuole dire, ma non le può confermare perché non le ha viste". Dichiarazioni che ben chiariscono una situazione alquanto delicata. Ma la Henger ha voluto ancora aggiungere: "A loro viene dato un messaggio sbagliato perché dicono che io ho fatto un casino e la gente è contro di me, lo dicono gli autori di Magnolia ai naufraghi quando vengono eliminati" per poi concludere di non essere affatto disposta a fare passi indietro sulle accuse a Francesco Monte “Io continuo sulla mia strada, non me la sento di costringere nessuno. Sono sicura che prima o poi la verità verrà fuori: usciranno delle prove”.

