FILIPPO NARDI/ Sarà eliminato o la “love story” con Bianca Atzei lo salverà? (Isola dei famosi 2018)

Filippo Nardi è tra i nominati della settimana all'Isola dei famosi 2018. L'amicizia con Bianca Atzei, che fa sognare il pubblico, lo salverà dall'eliminazione?

Filippo Nardi

La love story fra Filippo Nardi e Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 continua a far sognare il pubblico da casa, sempre più interessato alle dinamiche della possibile coppia. La cantante e il Conte sono stati infatti protagonisti di baci e abbracci, sguardi significativi e battute scherzose che sono sfociate anche in rivelazioni piccanti. L'Isola del Mejor si è trasformata nella notte di San Valentino nel nido d'amore dei due concorrenti, che alla fine si sono addirittura addormentati mano nella mano. E non senza che Filippo provocasse Bianca in molti modi, fra cui anche ricordarle che al di fuori del reality potrà fare del suo corpo quello che meglio crede. Intanto sui social scoppia la “ship” del momento, soprattutto per l'abilità con cui Nardi è riuscito a conquistare il pubblico da casa. La precedente settimana per lui è stata particolarmente pesante, per via della fine della sua relazione con l'ex compagna, una rottura di cui subisce ancora gli effetti. Anche per questo sono in molti a tifare per una sua possibile unione con Bianca, mentre il diretto interessato subisce il fascino della cantante. Entrambi tuttavia devono superare un passato romantico piuttosto forte, che ha spinto tutti e due fino alle lacrime negli ultimi giorni. Nella vita della Atzei c'è ancora l'ombra dell'ex fidanzato Max Biaggi: Filippo riuscirà a farle credere che l'amore può esistere ancora?

Il Conte criticato per i suoi modi bruschi

Filippo Nardi ha il merito di aver conquistato il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018, anche se il rapporto con gli altri concorrenti non è di certo idilliaco. Basti pensare alle nomination che Simone Barbato e Jonathan hanno voluto assegnargli nell'ultima diretta, entrambe per via dei suoi modi bruschi. I telespettatori per ora continuano ad essere sul chi va là, dato che le accuse lanciate da Cecilia Capriotti prima della sua eliminazione sono state significative. L'ex concorrente ha infatti sottolineato di aver sentito più volte il Conte fare delle battute sessiste nei confronti di alcune Naufraghe e che in realtà nasconderebbe un animo irascibile e dei modi da vero burbero. Il tutto a suo dire avverrebbe lontano dalle telecamere e visto che Nardi è conosciuto per la sfuriata avvenuta diversi anni fa al Grande Fratello, non è escluso che possa esserci un fondo di verità. Non bisogna tuttavia sottovalutare che l'ex gieffino ha già alle spalle una vittoria morale in un reality, anche a discapito della famosa furia che lo ha visto impugnare un manico della scopa solo per l'assenza di sigarette. Lo dimostra l'affetto con cui i telespettatori lo ricordano ancora e che li spinge a nutrire un forte interesse nei suoi confronti. Proprio per questo Filippo potrebbe essere il candidato ideale per la vittoria finale nel reality.

