FRANCESCA CIPRIANI/ Sua mamma e Filippo Nardi i migliori alleati (Isola dei famosi 2018)

Francesca Cipriani è una delle protagoniste indiscusse dell'Isola dei famosi 2018. In Italia la madre ha rivelato le molestie subite dalla figlia quando aveva solo 19 anni.

Francesca Cipriani continua a essere al centro dell'attenzione dei fan dell'Isola dei Famosi 2018 e non solo per la sua presenza in Honduras. Mentre la concorrente si trova a dover combattere con i moschitos, la mamma è diventata una delle ospiti assidue di Domenica Live. Nella scorsa puntata ha rivelato inoltre un particolare importante del passato della figlia, che sarebbe stata molestata dal datore di lavoro quando aveva appena 19 anni. Il responsabile del negozio in cui lavorava come commessa l'avrebbe chiusa nel locale per mezzora prima di abusare di lei. Una tragedia che ha spinto la Cipriani nell'assoluto silenzio e che ha confessato alla madre solo dietro sua insistenza. Anche se l'uomo in questione è stato condannato, la showgirl non ha voluto ricevere alcun risarcimento. Il ruolo della madre per la concorrente del reality è quindi centrale, come dimostrano i suoi numerosi interventi televisivi. Soprattutto perché il passato di Francesca è stato costellato di traumi, come gli episodi di bullismo vissuti durante il periodo scolastico. La stessa Naufraga ha infatti rivelato in puntata di aver subito delle angherie che l'hanno segnata fortemente e di cui ancora oggi porta i segni. Una rivelazione che alla luce degli attacchi di panico che l'hanno colpita al suo arrivo in Honduras assume un significato ben preciso.

La Cipriani sotto l'ala protettrice di Nardi

Francesca Cipriani sembra aver guadagnato terreno all'Isola dei Famosi 2018, forse grazie alla vicinanza di Filippo Nardi. L'ex gieffino prova infatti una forte simpatia nei suoi confronti, tanto da tenerla sotto la sua ala protettrice. Forse è proprio per la concorrente è stata lasciata in pace nelle ultime due settimane, a differenza delle liti avvenute nella fase iniziale del programma. Franco Terlizzi tuttavia non ha cambiato idea sulla ragazza e dopo aver subito le sue accuse precedenti, ha deciso di darle la propria nomination nell'ultima diretta. Francesca ha invece deciso di votare Amaurys Perez, per via di quanto accaduto la settimana prima. In diretta, lo sportivo ha infatti alzato i toni contro la showgirl, un episodio di cui in seguito si è scusato con la Cipriani, che tuttavia ha scelto di nominarlo. In settimana, la Naufraga si è inoltre avvicinata di più ad Alessia Mancini, che le ha confidato della lite avuta con Rosa Perrotta. La posizione della showgirl è encomiabile: di fronte alle lamentele della compagna di sventura ha cercato di mitigare il suo nervosismo. A nulla sono serviti tuttavia i suoi tentativi, dato che Alessia preferisce tenere le distanze da Rosa.

