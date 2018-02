FRANCESCO PAOLANTONI/ Da "Un posto al Sole" al cinema con "Vengo anch’io" (Stasera tutto è possibile)

Francesco Paolantoni a partire dal prossimo 8 marzo sarà protagonista ai botteghini con il film commedia Vengo anch’io diretto ed interpretato da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

Amadeus conduce Stasera tutto è possibile

Il comico napoletano Francesco Paolantoni volto noto della soap Un posto al sole, questa sera figura nel corposo elenco degli ospiti che prenderanno parte alla consueta puntata settimanale di Stasera tutto è possibile, condotta da Amadeus. Per Paolantoni non si tratta della prima partecipazione nello show di casa Rai tant’è che spesso nel recente passato, lo abbiamo visto alle prese con La stanza inclinata e gli altri divertenti giochi previsti da questo format. Tra l’altro nei prossimi giorni l’artista e comico ritornerà protagonista anche sul grande schermo. Infatti, è atteso per l’8 marzo l’uscita del film commedia Vengo anch’io, diretto ed interpretato da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Nel cast della pellicola ci sono tanti altri volti noti dello spettacolo italiano come Gabriele Dentoni, Cristel Caccetta, Ambra Angiolini, Aldo Baglio e Francesco Haber. Vengo anch’io è un film in cui si intrecciano le storie di quattro personaggi alle prese con diverse problematiche: un’ex carcerata, un ragazzo con la sindrome di Asperger, un uomo con problemi esistenziali che lo hanno indotto a pensare al suicidio e una giovane atleta.

FRANCESCO PAOLANTONI, LA CARRIERA

Francesco Paolantoni, nato a Napoli il 3 marzo del 1956, è praticamente da sempre appassionato di recitazione tant’è che nei primi anni Settanta si iscrive presso la Scuola di arte drammatica del Circolo Artistico della città campana. Da qui in avanti inizia ad esibirsi in un’ampia varietà di spettacolo con molteplici compagnie teatrali in giro per l’Italia. Nel corso degli anni Ottanta, Paolantoni si focalizza maggiormente sul cabaret collaborando con artisti che otterranno un enorme successo come Vincenzo Salemme e Giobbe Covatta. In questo periodo appare in diverse trasmissioni di enorme successo come Indietro tutta! di Renzo Arbore, Mai dire goal.

La posta del cuore, L’ottavo nano e tante altre ancora. Sul grande schermo la sua carriera parte nel 1991 nel film Fatalità diretto da Nini Grassia per poi ritrovarsi in tanti altri film di buon riscontro come Baci e abbracci di Paolo Virzì, A sud di New York, Il segreto del successo, Andiamo a quel Paese e A Napoli non piove mai.

