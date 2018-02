FRANCO TERLIZZI/ L’amicizia con Gaspare lo salverà dall’eliminazione? (Isola dei famosi 2018)

Franco Terlizzi rischia di lasciare l'Isola dei Famosi 2018. L'unico "non famoso" del gruppo è in nomination con Filippo Nardi e Amaurys Perez.

Franco Terlizzi

L'ultima diretta dell'Isola dei Famosi 2018 non ha giovato in modo particolare a Franco Terlizzi, che ha deciso di vendicarsi della nomination precedente di Francesca Cipriani. Dopo essere finito nell'Isola del Mejor durante la divisione dei gruppi, ha dovuto subire la sentenza del leader Marco Ferri, che ha scelto proprio lui per il nuovo scontro in nomination con Filippo Nardi e Amaurys Perez. Una situazione problematica che però sembra non aver colpito più di tanto l'ex pugile, forse consapevole di essere svantaggiato dalla mancanza di popolarità televisiva. Unico “nip” in un gruppo di vip sempre più agguerriti, l'ultima settimana non ha visto Franco impegnato in un cambio di strategia. Una decisione che dimostra la sua coerenza, ma anche la sicurezza nel voler essere se stesso e andare al di là dei possibili complotti. Del resto Terlizzi sembra aver trovato in Gaspare un grande amico e forse l'errore che potrebbe compromettere la sua permanenza alle Honduras è proprio di essersi concentrato fin troppo su un solo concorrente, piuttosto che spingere il resto dei Naufraghi a conoscerlo meglio. Esiste però un'unica chance che potrebbe permettere a Franco di continuare il suo percorso nel reality: l'eliminazione di Amaurys Perez, che a causa della sua precedente sfuriata in diretta ha sollevato non poche contestazioni sui social da parte dei telespettatori.

Franco avrà la meglio su Amaurys?

Franco Terlizzi potrebbe essere costretto a lasciare l'Isola dei Famosi 2018. Il televoto stabilirà infatti se il vincitore di Saranno Isolani riuscirà a battere i rivali Filippo Nardi e Amaurys Perez oppure dovrà abbandonare le Honduras. Idolo del pubblico, l'ex pugile è riuscito ad attirare la simpatia di molti telespettatori, ma sembra non riuscire a superare un certo scoglio. Certo le lezioni di Nino Formicola, in arte Gaspare, su Divina Commedia e Odissea gli hanno permesso di attirare l'attenzione della Gialappa's Band, ma va tenuto in considerazione un certo anonimato che non permette a Franco di uscire dall'ombra. E soprattutto non vanno sottovalutati i concorrenti con cui è finito in nomination, che potrebbero privarlo del titolo di concorrente. Filippo Nardi sembra il più quotato a rimanere all'Isola, ma anche Amaurys è riuscito a commuovere tanti fa con le sue inaspettate fragilità. Purtroppo l'essere un nip fra i vip non gioca di certo a vantaggio di Terlizzi, che intanto grazie al reality ha adottato una dieta vincente che gli sta facendo perdere diversi centimetri. Operoso e generoso, la sua assenza potrebbe influire in modo significativo sul gruppo, che gode della sua protezione. Franco dovrebbe però concentrarsi nel catturare le simpatie degli altri concorrenti e concentrarsi magari sui Naufraghi più giovani, colmando quel salto generazionale che potrebbe svantaggiarlo.

