Federica Panicucci pensa a Mario Fargetta?/ Mattino 5: "Ci si può ritrovare grazie ad una nuova maturità"

Una disquisizione molto appassionata a Mattino 5 lascia pensare che Federica Panicucci sia pronta a tornare sui suoi passi con Mario Fargetta, solo un'impressione? Ecco cosa è successo

20 febbraio 2018 Hedda Hopper

Federica Panicucci, Mattino 5

Gli occhi e le orecchie del gossip sono sempre in allerta soprattutto quando si tratta di programmi in diretta in cui opinionisti, ospiti e conduttori possono davvero dire e fare di tutto. Spesso si tratta di gaffe ma altre volte di sfumature davvero sottili che possono creare un vero e proprio caso. Questo è quello che è successo quest'oggi a Mattino 5 con Federica Panicucci pronta ad occuparsi della sua ora dedicata al gossip a cominciare da una storia che sembra starle davvero a cuore ovvero la travagliata storia d'amore di Samantha de Grenet e Luca Barbato. Proprio la conduttrice racconta di questa coppia scoppiata e che poi ha avuto il coraggio e modo di riavvicinarsi con tanto di secondo matrimonio che questa volta va a gonfie vele. Il trucco? Sembra essere proprio in una ritrovata maturità e nella forza di voler dimenticare e ricostruire.

MARIO FARGETTA ANCORA NEI PENSIERI DELLA PANUCCI?

Il racconto coinvolge molto Federica Panicucci vuoi per il fatto che proprio Samantha De Grenet è sua storica amica o vuoi perché proprio lei, nei mesi scorsi, è stata al centro del gossip per la fine della sua storia d'amore con Mario Fargetta. La conduttrice sembrava di nuovo felice dopo la fine del matrimonio con Marco Bacini mentre il Dj è stato beccato con Patrizia Cavalieri, tutto finito quindi? Così sembra ma le parole che oggi la Panicucci ha detto a Mattino 5 sembravano davvero riguardare la sua storia "Ci si può ritrovare grazie ad una nuova maturità", che sia questo il suo caso o si è trovata solo a parlare di coppie simbolo in cui il ritorno dell'amore è stato possibile? Sicuramente i fan sono ora in allerta e andranno alla ricerca di segnali social e di foto rubate dai paparazzi, la conduttrice e il suo dj torneranno davvero insieme?

