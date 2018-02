Francesco Monte/ Sarà davvero in Honduras? Paola Di Benedetto l'aspetta (L'Isola dei Famosi)

Francesco Monte, l'ex tronista di Uomini e Donne davvero sarà ospite in Honduras? Paola Di Benedetto lo aspetta, dopo che tra loro è scoppiato l'amore. (L'Isola dei Famosi 2018)

Francesco Monte, L'Isola dei Famosi 2018

Francesco Monte è fra i più apprezzati dai fan dell'Isola dei Famosi 2018, anche in seguito alla sua eliminazione. L'ex concorrente ha infatti deciso di abbandonare le Honduras di propria volontà per difendersi dalle accuse mediatiche lanciate da Eva Henger, forse consapevole che la produttrice non avrebbe esitato ad intervenire in tv per diffondere il più possibile la propria versione dei fatti. Non è escluso inoltre che Monte faccia ritorno alle Honduras per una breve apparizione, come si vocifera nel mondo del gossip, forse per consolare al volo la 'sua' Paola Di Benedetto. Il flirt fra i due si era appena infatti concretizzato quando Francesco è stato messo al centro del cannagate e non si esclude che possa approdare all'Isola in qualità di ospite speciale. La stessa Alessia Marcuzzi durante l'ultima diretta ha infatti manifestato il desiderio di vederlo ancora nel reality, motivo che ha spinto le pagine di gossip ad alimentare il tutto ancora di più. Quello che è certo è che quanto gli è accaduto ha permesso a Monte di stare al centro dei riflettori televisivi, anche se in negativo, come dimostra il Tapiro d'Oro consegnato di recente da Striscia la Notizia. E non solo, perché a quanto sembra i fan di Uomini e Donne si aspettano che l'ex tronista possa ritornare negli studi di Maria De Filippi, per via di un selfie scattato con Anna Tedesco, dama del trono Over, e pubblicato sui social della donna. Clicca qui per vedere la foto di Anna Tedesco e Francesco Monte.

IL TORMENTONE DI QUESTA EDIZIONE

Lui, lei e l'altro: questo il tormentone che sembra accompagnare Francesco Monte anche in seguito alla sua auto-eliminazione dall'Isola dei Famosi 2018. Questa volta non si tratta della sua precedente relazione con Cecilia Rodriguez e del nuovo amore di quest'ultima, Ignazio Moser, ma di Paola Di Benedetto e del suo precedente fidanzato. Matteo Gentili ha infatti deciso di intervenire a Pomeriggio Cinque per commentare quanto sta accadendo alle Honduras, soprattutto per via della freddezza con cui la concorrente ha accolto il saluto indiretto di Monte. Quest'ultimo ha infatti sfruttato una videoclip del reality per parlare della propria esperienza in breve e per destinare un piccolo pensiero a Paola. Daniele Bossari le ha riferito tutto in un secondo momento ed è proprio la reazione di estrema freddezza ad aver fatto insospettire molti. Non ultimo lo stesso calciatore Gentili, che nello studio di Barbara d'Urso ha sottolineato di trovare strana la reazione della concorrente. La freddezza e il distacco a suo dire non sarebbero parte del carattere della Di Benedetto, ha sottolineato prima di ricordare che fra lui e l'ex fidanzata ci sarebbe stato un ritorno di fiamma poco prima della sua partenza alle Honduras.

