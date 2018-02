GIOVANNI CAMPIRONI/ "Non sono gay e non bacerò Giovanni Ciacci": ecco la smentita (Ballando con le stelle)

Giovanni Campironi: forte presa di posizione da parte dle ballerino di Ballando con le Stelle che smentisce le ricostruzioni che lo volevano in procinto di baciare Giovanni Ciacci poiché gay

Giovanni Campironi smentisce il retroscena di Spy, il settimanale che aveva annunciato l'introduzione nel cast di Ballando con le stelle di una coppia gay, da lui composta insieme al lookologo delle dive Giovanni Ciacci. Era stata proprio la rivista in questione a sostenere che Ciacci, come condizione per far parte del programma, avesse chiesto a Milly Carlucci di fare parte di una coppia composta da persone dello stesso. Richiesta accolta di buon grado dalla conduttrice del programma di Rai Uno, che non avrebbe visto nulla di male nel riproporre nella prima serata del sabato sera della tv di stato uno spaccato della società. Campironi, però, ha da sindacare soprattutto sui dettagli a margine aggiunti da Spy, che qualche giorno fa scriveva:"I due (Ciacci e Campironi, ndr) si esibiranno proprio durante la prima puntata scatenandosi in una rumba sensuale e avvolgente, che dovrebbe sfociare in un bacio finale". Niente di più falso, secondo Campironi...

LA SMENTITA DI CAMPIRONI

Per prendere posizione contro questa ricostruzione, Campironi ha inviato una secca smentita Dagospia. Il portale di Roberto D'Agostino ha ricevuto e pubblicato come segue la dichiarazione del ballerino di Ballando con le stelle:"Buona sera le scrivo in merito all’articolo su Giovanni Ciacci e il sottoscritto. Ci tengo molto a precisare che non sono assolutamente gay anche se non ho nulla contro però questa è comunque diffamazione ritenendo che poi mi bacerò o cosa, confido in una rettifica altrimenti mi toccherà utilizzare altri mezzi. Gianmarco Campironi". Insomma, Campironi ha tenuto a precisare che, pur non avendo nulla contro il mondo omosessuale, quelle di Spy altro non sono che illazioni? Come replicherà il settimanale? E soprattutto, nella prima puntata di Ballando con le stelle si farà un cenno da parte dei due protagonisti a questa vicenda?

