GIUCAS CASELLA/ Il “guerriero” si scontra con Jonathan e prepara una sorpresa... (Isola dei Famosi 2018)

Giucas Casella all'Isola dei Famosi 2018

Giucas Casella è il guerriero dell'Isola dei Famosi 2018 e forse è l'unico dei concorrenti a trovare alternative, seppur discutibili, ai morsi della fame. Una presa di posizione che nel corso delle settimane lo ha visto prima mangiare un polipo crudo ed infine un cocco marcio. Forte della sua energia, è riuscito persino a strappare qualche sorriso durante l'ultima diretta, per via della sua rivelazione su Cecilia Capriotti, che a suo dire avrebbe nominato proprio per evitare che smuovesse troppo i suoi ormoni. Negli ultimi giorni Giucas si è avvicinato a Jonathan Kashanian, arrivando però anche a scontrarsi con l'altro naufrago. All'alba del 27esimo giorno doveva prepararsi per andare a raccogliere lumache, ma a suo dire Jonathan era troppo lento nella sistemazione della pesca. “Sei logorroico!”, urla il paragnosta. Non si fa attendere la replica di Jonathan: “No amore, sei tu che sei un po' aggressivo, è diverso”. Ma Giucas non ne vuole sapere di cambiare: “Sono fatto così, scusa, abìtuati”. Per la puntata di stasera prepariamoci ad una sorpresa... Come promesso nell'ultima puntata, Giucas dovrebbe provare uno dei suoi esperimenti più storici, ovvero far intrecciare le dita al pubblico da casa e sprigionare la propria magia (clicca qui per il nostro approfondimento).

Tutte pazze di Giucas Casella...

Giucas Casella, in questa settimana, si è dimostrato un ottimo venditore di cocco sull'Isola dei Peor come ripreso da un montaggio apparso nella sezione video del sito dedicato al programma di Canale 5. Insistere sempre anche negando le evidenze, provare il prodotto in prima persona (il mago ha cercato di convincere Bianca a mangiare una fetta nonostante la cantante sia convinta della sua acidità, molto pericolosa per il suo stomaco); annientare ogni obiezione, mentire spudoratamente sulla qualità ed insistere nuovamente fino a far cambiare idea ad uno o più componenti del gruppo. Le donne, poi, sono tutte pazze del paragnosta: "Digli che sono solo tua" esordisce Elena Morali. Le sue armi di seduzione? Travestimenti sexy, puntando, magari a cavalcare i fasti di Sandokan. E, poi, vere e proprie scenate di gelosia. Ed, ancora, regali preziosi nei confronti di Cecilia Capriotti per renderle più gradita la colazione. Senza, però, essere ricambiato. Punta tutto, poi, sul fisico. La Gialappa's, durante la prima puntata di Mai dire Isola, ha scherzato sul suo 'magnetismo ai piedi' che hanno provocato, prima dell'inizio del gioco, la rottura delle ciabatte in dotazione. Con la sua forza disumana, il naufrago ha tutte le qualità per far capitolare una donna?

Giucas Casella criticato dagli animalisti

Giucas Casella è riuscito per ora a salvarsi dalle nomination degli altri concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018, ma potrebbe essere uno dei prossimi a finire sulla gogna. Dopo il ritiro di Craig Warwick non sembra tuttavia che sia rimasto nel reality un solo Naufrago che possa aver sviluppato un'antipatia nei confronti dell'illusionista. Quest'ultimo del resto sfrutta questa vacanza originale per concentrarsi su se stesso, la propria energia e le proprie routine, che lo spingono spesso a meditare in riva al mare. Casella ovviamente non è a conoscenza delle accuse che gli sono state dirette in questi giorni, per via dell'uccisione del polipo a mani nude. Lorenzo Croce dell'Associazione Italiana difesa Animali e Ambienti non ha infatti esitato a puntare il dito contro il mentalista e la trasmissione, complice di aver mandato in onda 'il reato' in diretta. L'Aidaa ha portato tutto innanzi alle autorità competenti con la speranza che la giustizia si metta in moto contro tali brutalità, anche se per ora sembra che sia finito tutto in nulla di fatto. Giucas e gli altri concorrenti del resto non hanno i mezzi necessari per alleviare le sofferenze di pesci e altri animali di cui sono costretti a cibarsi.

