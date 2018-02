GLORIA GUIDA/ Assassina in un fotoromanzo: “mi sono divertita da matti” (Stasera tutto è possibile)

L’attrice e cantante Gloria Guida nella scorsa estate ha preso parte per la prima volta in carriera ad un fotoromanzo dove ha vestito i panni di un’assassina.

20 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Gloria Guida e Johnny Dorelli

Nella nuova puntata settimanale di Stasera è tutto possibile, lo show condotto su Rai 2 da Amadeus, ci sono tanti ospiti di prestigio che si sottoporranno alla Stanza inclinata e agli altri divertenti giochi previsti dal format. Tra questi spicca la cantante ed attrice Gloria Guida che dunque ritorna protagonista in televisione dopo essere stata nel salotto di Che tempo che fa al fianco del proprio compagno Johnny Dorelli. Tra l’altro la Guida a fine dello scorso mese di gennaio ha preso parte anche ad una puntata di Che fuori tempo che fa, parlando di una sua recente esperienza artistica che l’ha vista durante l’estate 2017 prendere parte ad un fotoromanzo per conto di Grand Hotel. Un fotoromanzo che come lei stessa ha spiegato in puntata, l’ha vista nei panni di un’assassina: “Se questa estate ho fatto anche dei fotoromanzi? Si, mai fatti in vita mia.. sarebbero cose da fare agli inizi della carriera non dopo.. mi sono divertita come una pazza Cosa facevo? Era il personaggio di un’assassina che poi viene arrestata, ha tutta questa storia in prigione con le altre galeotte e poi insomma alla fine crea una scuola di recitazione”.

GLORIA GUIDA, DALLA MUSICA ALLA COMMEDIA SEXY

Gloria Guida è nata a Merano in provincia di Bolzano il 19 novembre del 1955 anche se la sua famiglia ha origini emiliane tant’è che poco tempo dopo si trasferirono a Casalecchio del Reno. Proprio in Emilia Romagna ha avuto inizio la sua carriera nel mondo dello spettacolo ed in particolare come cantante in un locale gestito dal padre. Il primo successo di un certo spessore è arrivato nel 1972 a soli 17 anni ed in particolare con il brano L’uomo alla donna non può dire no, con cui prese parte in quella edizione di Un disco per l’estate. Nel 1974 ha invece avuto inizio la carriera nel cinema con la partecipazione nella pellicola La ragazzina diretta da Mario Imperoli a cui ha seguito a breve giro il film La minorenne per la regia di Silvio Amadio. Poco alla volta, Gloria Guida è diventata un punto di riferimento della commedia sexy all’italiana, entrando nel cast di film ancora oggi molto amati come La liceale di Michele Massimo Tarantini, La liceale nella classe dei ripetenti di Mariano Laurenti, L’infermiera di notte sempre di Laurenti, La liceale seduce i professori, Fico d’India di Steno, Bollenti spiriti e La casa stregata di Bruno Corbucci.

