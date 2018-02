GOMORRA/ Su Rai Movie il film con Toni Servillo e Gianfelice Imparato (oggi, 20 febbraio 2018)

Gomorra, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 20 febbraio 2018. Nel cast: Toni Servillo, Gianfelice Imparato e Maria Nazionale alla regia Matteo Garrone. Il dettaglio della trama.

20 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Rai Movie

NEL CAST TONI SERVILLO E GIANFELICE IMPARATO

Gomorra, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 20 febbraio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica che è stata tratta dal romanzo scritto da Roberto Saviano ed è stata diretta da Matteo Garrone nel 2008 con la collaborazione di un cast di attori d'eccellenza composto da Toni Servillo, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale, Salvatore Cantalupo e Gigio Morra. L'autore del romanzo da cui è stato tratto il film ha collaborato alla stesura della sceneggiatura assieme Maurizio Braucci, Ugo Chiti, Gianni Di Gregorio e lo stesso regista Matteo Garrone. La trama è essenzialmente suddivisa in quattro episodi, con storie indipendenti l'una dall'altra e personaggi differenti. Tutti gli episodi sono però uniti dal filo conduttore della criminalità organizzata e della sua struttura imprenditoriale. Gran parte delle musiche che fanno da colonna sonora a Gomorra sono state interpretate da noti personaggi del panorama neo melodico partenopeo. La pellicola ha anche ricevuto una prestigiosa nomination ai Golden Globe come miglior produzione cinematografica straniera. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GOMORRA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Il film esordisce con una sanguinosa sparatorie avvenuta in un centro estetico. Poco dopo inizia a svilupparsi la narrazione che viene suddivisa in quattro differenti storie. La prima vede protagonista Pasquale, un sarto dal grande talento costretto a svendere la sua immensa bravura lavorando per la camorra ed insegnando il suo sapere a decine di sarti cinesi sfruttati da un imprenditore senza scrupoli. La seconda storia è ambientata a Scampia e vede protagonista il piccolo il giovane Totò che pur di farsi notare dai clan tradisce la signora Maria, provocandone la morte. Nel terzo capitolo Franco stringe un accordo con alcuni grandi imprenditori settentrionali che intendono riversare tonnellate di rifiuti tossici nel napoletano, affidandoli ai clan della camorra. Nell'ultima storia l'intraprendenza di Marco e Ciro costerà loro cara. I due, dopo aver tentato di avviare una piccola attività criminale in proprio, verranno barbaramente uccisi dal clan.

