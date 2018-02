Gaspare, Nino Formicola/ Ho pensato al suicidio dopo la morte di Zuzzurro (L'Isola dei Famosi 2018)

Gaspare, dopo il ricordo commosso degli anni difficili dopo la morte di Zuzzurro, cerca di mettere pace tra Alessia Mancini e Rosa Perrotta durante la quinta settimana dell'Isola dei Famosi

20 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Gaspare all'Isola dei Famosi 2018

Gaspare è sicuramente uno dei personaggi più positivi dell'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi. A colpire i telespettatori di Canale 5, la sua sensibilità ed estrema timidezza e pudore nel raccontare il suo lungo sodalizio con Zuzzurro. La sua morte ha rappresentato per l'attore un momento di grossa difficoltà da cui, come raccontato agli altri naufraghi, è uscito fuori, senza non poche difficoltà: "Dopo la morte di Andrea io ero un po’ sottosopra perché la mia vita stava andando a rotoli. Gaspare c’è ancora e, invece, mi sono ritrovato a 60 anni nel ruolo del debuttante". Ieri, durante il talk di Mattino 5 dedicato all'adventure game del martedì sera, è stato mandato in onda, un confessionale molto toccante, in cui Nino Formicola, per la prima, ha raccontato di aver pensato al suicidio e di essersi rialzato con le proprie forze, grazie al proprio attaccamento alla vita e alla fiducia e stima delle persone che hanno sempre creduto in lui anche dopo la dipartita di Andrea Brambilla. Il mondo dello spettacolo, per un certo periodo, sembra essersi quasi dimenticato di lui e di quanto abbia fatto per la nostra televisione: "È stata la prima volta in vita mia, avevo le scatole piene. È brutto sentirsi chiedere se da solo ero capace. Alla fine sono convinto che nella vita i cattivi la pagano sempre".

GASPARE TRA ALESSIA E ROSA

Gaspare, nelle ultime ore, ha cercato di far da paciere nell'eterna lotta tra primedonne tra Alessia Mancini e Rosa Perrotta. E dopo lo scontro per la capanna, oggi, le due showgirl litigano per chi debba cucinare il riso. Alessia: "Pensaci tu al riso, se no, poi, dici che faccio tutto io, voglio lasciare agli altri il giusto spazio". E lamenta che l'ex tronsita di Uomini e Donne si sia posizionata volutamente vicino al fuoco per occuparsi del cibo: "Sei polemica e pesante, non rivolgermi più la parola" è la sua secca risposta. Nino Formicola vuole mettere la parola fine sul nascere all'ennesimo diverbio tra le due naufraghe: "Si vede che non si sopportano. Alessia ha un carattere molto deciso, preciso. Se vede una cosa storta la riaddrizza. In questo ha molta ragione. Rosa ha un altro tipo di carattere, della serie: "Vivi e lascia vivere". Se una roba non è proprio precisa dice: "Va beh, ma chi se ne frega". L'ex valletta di Passaparola non sembra voler spegnere la polemica: "Se avete bisogno di me ci sono, a quanto pare, a qualcun altro dà fastidio". La Cipriani, per smorzare i toni, si propone come chef del giorno "così vi avveleno tutti".

