Geppi Cucciari/ Foto, l'attrice si rimette in forma: nuova vita tra il teatro e la ricerca dell'amore

Geppi Cucciari, l'attrice si mantiene in forma con sedute di allenamento in palestra tra uno spettacolo a teatro e la ricerca di un nuovo amore dopo la fine del matrimonio.

20 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Geppi Cucciari

Geppi Cucciari è una delle donne del mondo dello spettacolo più amate dal pubblico, sia maschile che femminile. L’attrice ha costruito la propria carriera sulla propria ironia riuscendo a calarsi in ruoli diversi nel corso degli anni. Tra un lavoro e l’altro, nell’ultimo periodo, la Cucciari è riuscita anche a trasformare il proprio corpo sfoggiando un fisico snello e asciutto. Merito delle lunghe sedute d’allenamento come mostra la stessa Geppi. Su Instagram, infatti, l’attrice ha pubblicato una foto scattata al termine di una massacrante seduta d’allenamento. “La piacevolezza”, scrive la Cucciari. I fans apprezzano a nuova Geppi a cui scrivono diversi complimenti: “Sei in formissima, bella e brava”, “Sei in forma perfetta”, “Comunque ridendo e sbuffando hai un fisico invidiabile! Complimenti”, “Geppi una di noi”, scrivono i fans anche se c’è chi la trova un po’ troppo magra. Cliccate qui per vedere il post.

GEPPI CUCCIARI A TEATRO CON PERFETTA

Finito il matrimonio con Luca Bonaccorsi, della vita privata di Geppi Cucciari si sa davvero molto poco. L’attrice, infatti, preferisce non parlare della sua sfera sentimentale concentrandosi sulla sua carriera. Sempre molto impegnata, l’attrice sarda, amatissima dal pubblico sin dai tempi di Zelig, ama molto recitare a teatro dove ha la possibilità di avere un contatto diretto con il pubblico. Mercoledì 21 febbraio, così, Geppi Cucciari salirà sul palco del cinema teatro Manzoni di Busto Arsizio con lo spettacolo “Perfetta” per la regia di Mattia Torre. Come sempre, l’attrice sfoggerà il suo talento interpretando una donna la cui vita è soggetta a dei cicli che gli uomini non possono capire. Geppi, dunque, è sempre più concentrata sul lavoro: tra un impegno e l’altro, l’attrice riuscirà a trovare anche l’amore?

