Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo di nuovo insieme?/A Mattino 5 pochi dubbi, ma al funerale di Ballandi era solo

Solo una lite secondo Gigi D'Alessio che allontana così lo spettro di una crisi con Anna Tatangelo ma le circostanze sospette sono tante, ecco l'ultimo dettaglio notato dai fan

20 febbraio 2018 Hedda Hopper

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo

Solo una lite, così Gigi D'Alessio ha liquidato quella che per tutti (fan e paparazzi) è una vera e propria crisi, se non una rottura defintiva, con Anna Tatangelo. Il cantautore continua a ribadire il fatto che non è vero quello che si legge sui giornali e che i due hanno solo litigato come accade in tutte le coppie ma la differenza sostanziale è che mentre gli altri risolvono la cosa vivendo insieme, sotto lo stesso tetto, i due sono rimasti lontani per mesi (e sembra che lo siano ancora) presi dai loro mille impegni lavorati: lui in giro per soddisfare i fan e incontrarli e lei in uno studio discogafico per preparare il suo nuovo disco, e adesso? Sembra che tra i due sia tornato il sereno, almeno secondo il servizio in onda oggi a Mattino 5, ma le coincidenze e i fatti continuano a non andare di pari passo alle parole del cantautore. E allora dove sta la verità?

LE PAROLE E I FATTI NON COLLIMANO, DOVE STA LA VERITÀ?

Al momento nemmeno gli opionionisti presenti a Mattino 5, compreso Valerio Palmieri di Chi, non hanno confermato che i due siano di nuovo felici e insieme nella stessa casa, e le ultime immagini di Gigi D'Alessio lo confermano. Il cantautore napoletano, infatti, è stato avvistato al funerale di Bibi Ballandi la scorsa settimana ma, a differenza di molti suoi colleghi, ha preso parte alla cerimonia da solo. In un momento come questo forse Anna Tatangelo non doveva essere al fianco dell'amato compagno? I fan hanno notato questa sua assenza anche se alla fine il fatto può lasciare il tempo che trova. I due avranno modo di provare che questa crisi (ormai nell'aria dalla scorsa estate) sia davvero passata? Clicca qui per vedere il video del servizio a Mattino 5.

