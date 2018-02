Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne: il maestro di sci consola Nilufar e conquista il web

Giordano Mazzocchi è uno dei corteggiatori di Nilufar al trono classico di Uomini e Donne. Il maestro di sci è molto amato dal popolo del web. Sarà lui la scelta della tronista?

20 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Giordano Mazzocchi (Instagram)

Giordano Mazzocchi è uno dei corteggiatori di Nilufar al trono classico di Uomini e Donne. La prima volta che Giordano ha messo piede nello studio è stato quando le troniste erano Ludovica Valli e Rossella Intellicciato. Dopo un paio di esterne con la Valli, il maestro di sci si eliminò. Questa volta Giordano è arrivato a Uomini e Donne per Nilufar, nella puntata di oggi vedremo la loro esterna sulla neve. Dopo una romantica coreografia, il corteggiatore porta Nilufa davanti al camino e la abbraccia con passione. La loro esterna prosegue a telecamere spente: in studio i due dichiarano che quei cinque minuti senza telecamere sono stati molto importanti per conoscersi meglio. Lorenzo, anche lui corteggiatore della tronista chiede di ascoltare l’audio dei momenti senza telecamere e scopre che Giordano nutre dei dubbi sulla sincerità del rivale. Nel corso della puntata Nilufar legge sul cellulare un suo sfogo in merito a dei commenti cattivi ricevuti sui social. Le lacrime della tronista commuovono Giordano che si alza e la abbraccia per consolarla.

Giordano amato dal pubblico

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi decide di presentare sua madre a Nilufar. La tronista è rimasta ferita dagli insulti che le arrivano sul web, così Giordano - presentandole sua madre - vuole farle capire che ci sono anche persone “esterne” al programma che l’apprezzano. Il maestro di sci è molto amato sui social: “Datemi un uomo che mi guardi come fa Giordano, anzi, datemi Giordano vi prego”, “Ma la tenerezza di Giordano .. sempre…” e “Chi devo chiamare per corteggiare Giordano? Anzi per fidanzarmici direttamente? Devo mandare il cv? mando qualsiasi cosa #uominiedonne”, scrivono alcuni ammiratrici del corteggiatore su Twitter. Altri temono che la tronista si lasci scappare Giordano: “Io ho sempre affermato la stupidità di Nilufar perché sappiamo tutti che si lascerà scappare Giordano per uno dei due ricconi” e “Nilufar senti le parole di Mariano, capisci che Giordano è il tuo uomo e non Lorenzo!.

