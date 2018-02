Grande Fratello Nip/ Casting e data di inizio: la nuova edizione torna ad aprile, chi la condurrà?

Il Grande Fratello Nip torna ad aprile: i casting sono ancora aperti, come fare a parteciparvi? Dubbi ancora sul nome della conduttrice: sarà Belen Rodriguez?

20 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Grande Fratello Nip

Se ne parla da mesi ormai e l'attesa è molto alta, soprattutto dopo il successo della versione dedicata ai vip: il Grande Fratello Nip, ovvero il più classico reality con protagonisti non noti, ha una data di inizio come riportano i listini di Publitalia della primavera 2018. Salvo variazioni dell'ultimo momento, il programma esordirà su Canale 5 lunedì 16 aprile, pochi giorni dopo il termine de L'Isola dei famosi 2018 che chiuderà i battenti il 9 aprile. La scelta dei nomi dei futuri concorrenti è ancora in alto mare, nonostante manchino meno di due mesi al primo appuntamento e le persone interessante avranno ancora la possibilità di avere una possibilità di entrare nel dorato mondo della televisione. I casting, infatti, sono aperti e nei prossimi giorni sarà possibile parteciparvi in molte città italiane. Ecco le principali date: giovedì 22 febbraio a Carate Brianza (MB), il 25 febbraio a Torino, il 1° marzo ad Aversa (CE), il 3 marzo a Livorno, il 9 marzo a Lizzanello (LE), il 10 marzo a Gravina di Catania (CT), l'11 marzo a Palermo, il 18 marzo ad Erba (CO), il 24 marzo a Guidonia (RM), il 25 marzo ad Afragola (NA), il 31 marzo a Roma.

Grande Fratello Nip: chi lo condurrà?

Se la nuova edizione del Grande Fratello Nip ha una data di inizio e i casting già fissati (essi proseguiranno fino a pochi giorni dall'inizio della trasmissione), la scelta della conduzione resta ancora in sospeso. Nei scorsi mesi sembrava essere certa la guida di Belen Rodriguez, messa alla prova già con due edizioni di Tu sì que vales. Eppure gli errori commessi nel talent show targato Maria De Filippi, avrebbe convinto Mediaset a pensare ad una conduttrice di maggiore esperienza. Ecco perché negli ultimi tempi si sono fatti insistenti i nomi di Barbara Palombelli (che però avrebbe declinato l'invito), Nadia Toffa e Simona Ventura. Non sembra invece plausibile la scelta di Alessia Marcuzzi che sarà impegnata fino a pochi giorni prima dell'esordio con L'Isola dei famosi. Da escludere anche Ilary Blasi, già confermata per il Grande Fratello Vip in partenza nell'autunno 2018.

