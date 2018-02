HARRY POTTER E L'ORDINE DELLA FENICE/ Su Italia 1 il film con Gary Oldman (oggi, 20 febbraio 2018)

Harry Potter e l'ordine della fenice, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 20 febbraio 2018. Nel cast: Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, alla regia David Yates.

20 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST DANIEL RADCLIFFE

Il film Harry Potter e l'ordine della fenice va in onda su Italia 1 oggi, martedì 20 febbraio 2018, alle ore 21,10. Si tratta della quinta pellicola della saga di Harry Potter che ha potuto contare sulla direzione di David Yates che ha sostituito Mike Newell, regista del quarto film della serie. Tra gli attori che tornanono nel magico mondo sono da segnalare Gary Oldman, Alan Rickman, Fiona Shaw, Maggie Smith e Imelda Staunton. Il cast di attori principali è invece rimasto invariato, così come accaduto per l'intera saga cinematografica conclusasi con l'ottavo capitolo. Tra i produttori esecutivi del film troviamo anche David Barron, produttore inglese noto soprattutto per il suo contributo all'interno della saga cinematografica dedicata ad Harry Potter. Ha inoltre diretto film come La storia fantastica, The Muppet Christmas Carol e Frankestein. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

HARRY POTTER E L'ORDINE DELLA FENICE, LA TRAMA DEL FILM

Dopo un incidente provocato dall'arrivo di due Dissennatori, Harry è costretto a trasferirsi da Sirius Black fino all'inizio del nuovo anno scolastico. Grazie ad una soffiata di Ron ed Ermione, il giovane mago scopre che la dimora di Sirius altro non è che la base di una delle organizzazioni segrete più antiche del mondo, nota come Ordine della Fenice. Lo scopo dei suoi componenti è esclusivamente quello di frenare l'avanzata del terribile Lord Voldemort. Finita l'estate, Harry torna ad Hogwarts assieme ai suoi amici per l'inizio di un nuovo anno scolastico. Nel frattempo l'allarmismo di Silente che preannuncia un imminente ritorno di Voldemort, viene platealmente sminuito da Ministero della magia. Per tentare di mantenere la situazione sotto controllo il Ministero decide di inviare ad Hogwarts la professoressa Dolores Umbridge. Intanto un folto gruppo di studenti, guidati da Harry, decide di allenarsi in gran segreto per acquisire le tecniche di combattimento essenziali per contrastare l'eventuale ritorno di Voldemort e del suo esercito di di Mangiamorte.

© Riproduzione Riservata.