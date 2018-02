IL PISTOLERO/ Su Iris l'ultimo film di John Wayne (oggi, 20 febbraio 2018)

Il pistolero, il film in onda su Iris oggi, martedì 20 febbraio 2018. Nel cast: John Wayne, Lauren Bacall, Ron Howard e James Stewart, alla regia Don Siegel. La trama del film nel dettaglio.

Il film Il pistolero va in onda su Iris oggi, martedì 20 febbraio 2018, alle ore 21,00. Una pellicola western che è stata realizzata nel 1976 ed è stata diretta da Don Siegel, regista americano famosissimo in tutto il mondo per il suo straordinario talento nella direzione di action movie. Tra questi ricordiamo Gli avvoltoi hanno fame, Chi ucciderà Charley Varrick?, Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!, Fuga da Alcatraz, Taglio di diamanti e Un giocatore troppo fortunato. Nel cast di attori protagonisti troviamo invece grandi stelle del cinema hollywoodiano degli anni 70 come John Wayne, Lauren Bacall, Ron Howard, James Stewart, Richard Boone e Hugh O'Brian. Le musiche sono state curate da Elmer Bernstein, noto compositore di colonne sonore cinematografiche molto famose, come quelle di Operazione Canadian Bacon, L'età dell'innocenza, L'uomo della pioggia e In fondo al cuore.

L'anziano John Bernard Books sente che i suoi giorni stanno per giungere al termine. Memore del suo sfavillante passato da pistolero, decide di fare ritorno nel suo paesino natale per visitare un suo caro amico e regolare i conti con tre sue vecchie conoscenze. Arrivato a Carson City la visita del suo amico medico gli rivela la presenza di un tumore allo stomaco irreversibile. Deciso a portare a termine il suo desiderio di vendetta, prende in affitto una piccola stanza nell'umile dimora della signora Rogers e sfida i suoi tre vecchi nemici a duello. Dopo averli uccisi, John Bernard Books viene improvvisamente freddato alle spalle da un colpo di fucile. Poco dopo l'aggressore di Brooks viene eliminato dal giovane Gilliam, figlio della signora Rogers e ossessionato dalle imprese passate del pistolero.

