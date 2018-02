IL SEGRETO/ Saul e Prudencio diventano i nuovi eroi di Donna Francisca (Anticipazioni 20 febbraio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 20 febbraio: Saul e Prudencio salvano la vita a Donna Francisca e restano gravemente feriti. Lei li soccorre e li ospita alla villa.

20 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

L'avvincente puntata de Il Segreto di ieri sera ha sancito l'entrata in scena di due nuovi personaggi, destinati a diventare i protagonisti della telenovela spagnola da qui in avanti. E come ogni nuovo protagonista che si rispetti, la loro prima apparizione sarà legata ad un atto eroico che li porterà ad avere a che fare niente meno che con Donna Francisca. Nell'episodio di questo pomeriggio, infatti, la vendetta di Cristobal Garrigues darà i suoi frutti: il diabolico uomo si preparerà ad uccidere la sua perfida rivale, annunciando di avere nascosto una bomba ma rifiutando di dichiarare dove essa si trovi. Raimundo non ci metterà molto a capire che sarà nascosta niente meno che sotto i piedi della Montenegro, motivo per cui la stanza verrà immediatamente fatta evacuare e le sorti della ricca signora (proprio come accaduto diversi mesi or sono ad Emilia) sembreranno essere senza via d'uscita.

Il Segreto: Saul e Prudencio salvano Francisca

Nell'episodio odierno de Il Segreto, Saul si dirà disposto a salvare Donna Francisca, ancora alle prese con la vendetta di Cristobal Garrigues. L'ambulante, giunto da poche ore a Puente Viejo insieme al fratello Prudencio, si dimostrerà un vero e proprio eroe ed eviterà che alla Montenegro accada il peggio. Lei uscirà illesa dall'esplosione causata dalla bomba, ma non si potrà dire la stessa cosa del ragazzo tanto generoso e di suo fratello. Saul e Prudencio dovranno fare i conti con il terribile ordigno che ferirà entrambi gravemente. Il dottor Zabaleta interverrà immediatamente per verificare le condizioni di entrambi che desteranno grande preoccupazione per le tante ferite. Per questo chiederà che vengano portati alla villa, luogo in cui potranno essere curati con tutte le attenzioni e le cure che meritano. Donna Francisca acconsentirà a tale richiesta senza esitazione, dimostrando di essere già affezionata a coloro che l'hanno salvata da morte certa senza pretendere nulla in cambio.

