Il candidato va alle elezioni/ Anticipazioni 20 febbraio: Pif incontra Di Maio, Meloni e Grasso

Il candidato va alle elezioni, anticipazioni 20 febbraio: in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, Pif incontra i candidati per rivolgere loro le domande che tutti vorrebbero fare.

20 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Pif

In vista delle elezioni politiche del 4 marzo, oggi, martedì 20 febbraio, alle 21.15 su Tv8, c’è l’appuntamento con Il candidato va alle elezioni, spin off de Il Testimone. Si tratta di un programma politico diverso dai soliti talk show in cui i protagonisti delle prossime elezioni vengono sottoposti ad una serie di domande per far emergere l’uomo e la donna che si nascondono dietro il politico. Il candidato va alle elezioni è condotto da Pif che si avvale della collaborazione dell’amico e collega Mauro Casciari. Nelle prime due puntate, si racconteranno ai microfoni di Pif Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, Pietro Grasso per Liberi e Uguali e Giorgia Meloni per Fratelli d’Italia. Nella terza puntata, invece, protagonista dell’incontro sarà Matteo Renzi. Nel quarto ed ultimo appuntamento, infine, Mauro Casciari incontrerà i candidati di partiti minori come Emma Bonino di +Europa, Roberto Fiore di Italia agli Italiani, Nino Galloni di Partito Valore Umano, Antonio Ingroia di Lista del Popolo per la Costituzione, Riccardo Bruno di Partito Repubblicano Italiano-ALA, Simone di Stefano di Casapound, Andrea Dusi di 10 volte meglio, Viola Carofalo di Potere al Popolo, Mario Adinolfi de Il Potere della Famiglia, Marco Ferrando di Per una sinistra rivoluzionaria.

UNA NUOVA SCOMMESSA PER PIF

Pif è pronto per cominciare una nuova avventura professionale. Si tratta di una scommessa importante che, tuttavia, il conduttore, l’attore e il regista vincerà sicuramente. Fosse stato per lui, però, avrebbe sicuramente evitato di fare un programma politico. “È stato Tv8 a chiedermelo. Io avrei anche evitato, per dedicarmi al mio prossimo film. Ma poi ho pensato che sarebbe stato interessante incontrare tutti i candidati e il possibile nuovo presidente del Consiglio. Troppo invitante per non farlo”, ha raccontato Pif ai microfoni de La Stampa. Prima di cominciare a girare le puntate de Il candidato va alle elezioni, Pif ha cercato di mettersi dalla parte degli elettori per capire quali domande rivolgere ai candidati. Pif ha tralasciato i programmi politici per i quali esistono altri programmi e si è concentrato sulla parte umana. Pif, inoltre, ha spiegato che ha cercato di essere imparziale, ma non è stato affatto facile: “L’aspetto più difficile è stato rispettare la par condicio: da autore tv ci sono state risposte che avrei asciugato, ma il minutaggio deve essere rispettato”.

