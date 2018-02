Il commissario Montalbano/ Un nuovo giallo fa emergere la gelosia di Salvo (Seconda puntata)

Il Commissario Montalbano, cosa è successo nella seconda puntata? Salvo scopre di essere geloso di Livia, proprio mentre indaga sulla misteriosa scomparsa di Michela.

Il Commissario Montalbano, in prima Tv su Rai 1

La scomparsa di Michela scuote la quotidianità di Salvo e del suo commissariato. Montalbano deve fare i conti con una storia d'amore apparentemente finita male. Il giallo Michela porta il nostro protagonista a riflettere sul suo rapporto con Livia, poco dopo aver sognato la mancata celebrazione del loro matrimonio. Ad interrompere il sonno di Salvo ci pensa Pasquale, che avvicina Montalbano per approfondire la strana routine di una anziana coppia di attori. Si tratta di due coniugi che inscenano quotidianamente la loro morte. Un fatto alquanto strano, poi spiegato dalla stessa coppia: "Il nostro cuore è malconcio. Siamo due attori, ma vogliamo farci trovare pronti alla morte". Un nuovo omicidio si intreccia al caso di Michela, mentre Livia fa il suo arrivo a Vigata. Montalbano scopre a suo malgrado di essere molto geloso, dopo aver scoperto del riavvicinamento della sua compagna ad Alessandro, un vecchio amore del passato.

La gelosia di Salvo, la misteriosa scomparsa di Michela

Salvo si tranquillizza quando scopre che Alessandro è diventato prete. Ciò non gli impedisce di violare la privacy di Livia per osservare le loro conversazioni sui social network. Maledetta gelosia, Salvo coinvolge nell'operazione il buon Catarella, che sviene quando la compagna del commissario viene a conoscenza del fatto che qualcuno sia entrato sul suo profilo. Montalbano in seguito vuoterà il sacco, non prima di risolvere l'intricato caso di Michela. Salvo scopre che l'ultimo omicidio segnalato da Mimì è stato architettato da Cinzia, la sorella della ragazza scomparsa. La donna voleva vendicare quelli che a suo dire sarebbero stati i veri colpevoli della morte di Michela. Montalbano pensava che Saverio (fidanzato di Michela) fosse il principale responsabile ma le sue convinzioni cominciano a vacillare. Cinzia viene fermata da un nuovo possibile omicidio, tuttavia il fiuto del commissario lo spinge a interrogare ancora Saverio. L'uomo era molto geloso di Michela, finita nel mirino delle malelingue di Vigata per il suo passato da prostituta.

La resa dei conti con finale a sorpresa

Il capitolo finale dell'inchiesta di Montalbano porta alla risoluzione del caso. In un colloquio informale con Saverio, il nostro commissario scopre tutta la verità. Michela non è stata uccisa, ma si è tolta la vita per dimostrare totale dedizione al compagno. "Avevamo discusso per gelosia, poi abbiamo fatto l'amore. Tornando dalla cucina mi disse che mi aveva regalato qualcosa che non aveva dato a nessuno. Capii poco dopo che si era avvelenata" racconta l'uomo. Montalbano è sorpreso, si era sbagliato su Saverio. Il commissario è comunque costretto ad arrestarlo per occultamento di cadavere. La puntata si chiude con una brutta notizia per Livia e Salvo. Gli anziani signori ai quali ormai si erano affezionati, sono venuti a mancare proprio a poche ore dall'esibizione che avrebbero dovuto svolgere in teatro. L'abbraccio tra Salvo e Livia conclude il ciclo delle nuove puntate di Montalbano.

