Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e diretta: due nuovi concorrenti? Eliminati e nomination (Quinta puntata)

20 febbraio 2018 Valentina Gambino

Isola dei Famosi 2018

Nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2018. Alessia Marcuzzi, tornerà come sempre in pista conducendo una puntata che, vista la precedente, dovrebbe quantomeno riportare nuovo smalto in Honduras. I naufraghi sono affamati e privi di dinamiche e, che piaccia o meno, gli accadimenti più interessanti hanno avuto modo di essere considerati tali solo nel corso dello spinoso “canna-gate” che tiene banco anche adesso nei salotti televisivi di Barbara d’Urso e Federica Panicucci. Cosa accadrà stasera? Pronti sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, vi aspettano oltre che la conduttrice, anche Mara Venier e Daniele Bossari che in questa 13esima edizione, vestono sapientemente i panni degli opinionisti in studio. In collegamento dalla Palapa, troveremo anche questa volta Stefano De Martino che, puntata dopo puntata, sembra quasi accontentare gli estimatori togliendosi qualcosa di più per mostrare i muscoli. Questa volta in nomination è finito un interessante terzetto di naufraghi maschietti, tra poche ore vedremo chi verrà eliminato in maniera definitiva.

Amaurys Perez eliminato?

Nonostante Franco Terlizzi sia un perfetto sconosciuto, il naufrago dell’Isola 2018 viene molto “pompato”, specie dagli irriverenti amici della Gialappa’s Band che anche questa sera, saranno in grado di interagire con il pubblico, regalandoci dei filmati ad hoc. Poi il terzetto comico, ogni mercoledì sera conduce “Mai dire Isola” e nel programma in onda su Italia 1, ha avuto modo di far conoscere l’ex pugile mettendo in ombra gli altri. Oltre a Franco infatti, in nomination ci sono anche Amaurys Perez e Filippo Nardi. Partendo dal presupposto che difficilmente potrà uscire l’ex gieffino, non escludiamo che questa volta potrebbe toccare al gigante buono abbandonare in maniera definitiva la 13esima edizione dell’Isola dei Famosi. Lo sportivo infatti, in più di una occasione ha confessato di sentire fortemente la nostalgia di sua moglie e dei figli, ecco perché, stava anche meditando un abbandono in maniera anticipata. I primi sondaggi online, parlano anche della sua eliminazione, staremo a vedere.

Isola dei Famosi 13, nuovi ingressi in Honduras?

"Non sentire i miei figli – ha confessato Amaurys con gli occhi pieni di lacrime - mi sta distruggendo, non sentire mia moglie mi sta distruggendo. Questo è il prezzo da pagare. Mi mancano da morire. Prima di partire avevo sottovalutato questa situazione". In riferimento alla nomination infatti, ha affermato: "Non mi interessa come va la nomination. Nella peggiore delle ipotesi comunque torno a casa dai miei figli e torno a casa felice". Nell’attesa di scoprire se sarà lui il naufrago che lascerà L’Isola dei Famosi, ci sarà modo anche di ospitare in studio Cecilia Capriotti, ultima eliminata in ordine di tempo che avrà modo di aggiungersi ad Eva Henger e Nadia Rinaldi, precedentemente fuori dal gioco dopo le prime settimane di messa in onda. Ci dovrebbe essere spazio poi, per due nuovi concorrenti che, per forza di cose, dovrebbero portare nuova linfa vitale al gioco. La produzione inoltre, ha deciso di accogliere l’appello di Giucas: tentare un esperimento di ipnosi. Chi sarà il protagonista prescelto dal mentalista e, soprattutto, cosa vuole indurlo a fare? L’appuntamento con la nuova puntata dell’Isola dei Famosi è quindi rinnovato per oggi, martedì 20 febbraio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset dalle 21.25 circa.

