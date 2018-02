JONATHAN KASHANIAN/ L'ex gieffino sempre più vicino a Marco Ferri (Isola dei famosi 2018)

All'Isola dei Famosi 2018 Jonathan Kashanian ha stretto una bella amicizia con Marco Ferri, tanto che gli altri naufraghi si sono sbilanciati sul loro rapporto.

L'Isola dei Famosi 2018 si è trasformata in un vero Paradiso per Jonathan Kashanian, che dopo aver vissuto una settimana di grande tristezza sembra finalmente aver ritrovato il sorriso. L'esperto di moda del resto ha trovato un compagno d'avventura in grado di farlo sorridere ed insegnargli i segreti di yoga e pesca: Marco Ferri. L'unione fra i due in realtà risale già ad alcune settimane fa, come ha rivelato lo stesso Ferri in diretta. Jonathan è stato infatti salvato dalla possibile nomination dal leader dell'Isola del Mejor, che in quanto tale ha la possibilità di mandare dritto al televoto chiunque fra i concorrenti. Visibile la commozione sul volto di Jonathan nell'apprendere che Marco lo sente vicino 'sentimentalmente', una frase che ha spinto molti telespettatori verso ipotesi e gossip. Che i due stiano intrecciando molto di più di una semplice amicizia? Di certo Paola Di Benedetto li vedrebbe bene in coppia, come confidato a Filippo Nardi in questi giorni, mentre Jonathan sembra aver incontrato il disappunto di Francesca Cipriani. La showgirl ha infatti lamentato un dolore al lato B dovuto a una caduta, ma il concorrente le ha fatto notare che in realtà sarebbe protetta da una protesi sottomuscolo di almeno 3 millimetri.

Jonathan apprezzato dai compagni e dal pubblico

Jonathan Kashanian continua a essere uno dei preferiti dai fan dell'Isola dei Famosi 2018, che sembra aver conquistato già prima del suo arrivo alle Honduras. Il concorrente è infatti avvantaggiato in tema di reality, se solo si pensa alla sua precedente partecipazione al Grande Fratello e alla collaborazione con diversi programmi televisivi. Simpatico e solare, Jonathan è in grado di dare un tocco di stile persino a una situazione primitiva come quella delle Honduras. E non sono solo i telespettatori a tifare per una sua possibile vittoria finale, dato che il Naufrago ha il merito di aver conquistato la simpatia anche dei suoi compagni di viaggio. Lo dimostra infatti la decisione di Elena Morali e Filippo Nardi di votarlo, nella speranza che non lo facesse qualcun altro. Un particolare da non sottovalutare e che dimostra quanto Jonathan sia riuscito a riscuotere un forte gradimento da parte degli altri concorrenti e che forse potrebbe persino premiarlo fino alla finale. Secondo alcuni sui social potrebbe addirittura essere il vincitore, mentre per altri potrebbe perdere facilmente se messo in confronto con Filippo Nardi, in nomination proprio questa settimana.

