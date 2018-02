Jeremias Rodriguez, Isola dei Famosi 2018/ Nuovo concorrente? L’assenza dei social svela che...

Jeremias Rodriguez, assente dai social da oltre due giorni, potrebbe sbarcare all'Isola dei Famosi 2018 in qualità di concorrente per sostituire Chiara Nasti e Francesco Monte?

20 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Jeremias naufrago dell'Isola dei Famosi 2018

Jeremias Rodriguez concorrente dell'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi? In queste ore, l'ipotesi prende sempre più piede l'ipotesi per l'assenza dell'ex gieffino dai social. Che sia partito per l'Honduras per vivacizzare, con il suo caratterino, le dinamiche del gruppo di naufraghi, orfani dei ritirati Chiara Nasti e Francesco Monte? Dei giovani della famiglia Rodriguez, dopo Belen e Cecilia, mancherebbe solo lui all'appello. Che questa sia la volta buona per vederlo destreggiarsi tra le assolate spiagge al posto dell'ormai ex cognato? Jeremias, che recentemente ha confessato di voler prendere lezioni di ballo per coltivare la propria passione per la salsa, è stato visto, spesso a cena o in occasione di eventi in comune, con l'ex compagna d'avventura, Aida Yespica. I fan della coppia, indagando sul loro stato sentimentale (entrambi single una volta usciti dalla casa di Cinecittà), hanno sperato che tra loro potesse essere scoccata la passione una volta spente le telecamere del Gf Vip. E c'è chi giura che l'argentino non abbia intenzione di vivere un'esperienza estrema come quella dell'Isola dei Famosi per non compromettere la frequentazione con la showgirl venezuelana. Che ci sia da parte di entrambi il esiderio di innamorarsi, lontano dal clamore mediatico, e portare a compimento, qualcosa iniziato che, sul piccolo schermo, non è riuscita a trovare la giusta connotazione nel profondo dell'anima?

JEREMIAS RODRIGUEZ SINGLE DOPO IL GRANDE FRATELLO VIP

Jeremias Rodriguez è tornato single dopo il Grande Fratello Vip. Quale migliore occasione per rimettersi nuovamente in discussione se non prendere l'aereo e sbarcare in Honduras e affrontare l'avventura dell'Isola deI Famosi 2018. Dopo diverse settimane di chiarimenti, il fratello di Belen ha chiuso definitivamente la sua storia con l'ex Sara come confermato, qualche giorno fa, a Novella 2000: "Ci siamo visti dopo il reality. Tra me e Sara c’è affetto, ma non so ancora cosa accadrà. Vivo alla giornata. Preferisco non parlare più di noi, perché fa bene a entrambi". L'ex gieffino non ha fatto mai mistero che, in un passato non troppo lontano, gli è stato offerto il trono di Uomini e Donne: "Ho sempre detto di no al trono, perché non ero single. Però adesso… Non so. Le cose sono successe tutte così velocemente". Una volta uscito dalla casa più spiata d'Italia, Jere ha cercato di restare con i piedi ben puntati a terra circodandosi degli affetti più cari, che l'hanno sempre protetta dal clamore, a volte assai morboso, dei media. Belen e Cecilia sempre in prima linea: " Ci sono stati anni in cui siamo stati separati: Belen era in Italia, io in Argentina. Un periodaccio. Non stavo bene, nessuno capiva cosa avessi. Forse nemmeno io capivo cosa mi stesse succedendo. Ho lasciato la scuola, mi sono rinchiuso a casa senza uscire. Per fortuna è stata solo una parentesi, perché ha vinto l’affetto della mia famiglia, che c’è sempre stata".

L'INCONTRO CON STEFANO DE MARTINO IN HONDURAS?

Jeremias Rodriguez, se avesse accettato l'invito della produzione dell'Isola dei Famosi 2018, potrebbe incontrare, di nuovo, l'ex cognato Stefano De Martino, con cui ha interrotto i rapporti dopo la fine del matrimonio con la sorella Belen e la nuova relazione con l'amico Andrea Iannone. Nè messaggi o telefonate di chiarimento come raccontato dall'argentino a Sabato italiano da Eleonora Daniele: "Non ho avuto più rapporti, mi ha dato la cosa più bella che ho (il piccolo Santiago, ndr), ci sarà sempre un posto per lui nel mio cuore, ma non ci siamo più parlati. Capisco che può essere rimasto ferito per qualcosa in cui non c’entro niente". Jere è molto legato alle sue sorelle. Ha difeso, a spada tratta, senza pensarci due volte, Cecilia che, in diretta tv, ha mollato Francesco Monte per fidanzarsi con Ignazio Moser. E' proprio a lui che Jeremias, negli scorsi giorni, ha fatto recapitare un messaggio a Mattino 5, per ringraziarlo del modo con cui si prende cura della sua fidanzata dal Gf Vip ad oggi: "Ti volevo ringraziare perché oggi vedo mia sorella molto molto felice, l’hai cambiata". La baby Rodriguez ha ribadito ancora una volta di essere tornata se stessa grazie all'amore del ciclista. Visibilmente commossa, Chechu ha replicato teneramente al fratello: “Non sono cambiata, sono tornata ad essere quella che ero a 18 anni.”

