L’esperimento di Giucas Casella/ Video, dita intrecciate o ipnosi in diretta? (Isola dei Famosi 2018)

Giucas Casella, nella quinta puntata dell'Isola dei Famosi 2018, farà un esperimento di ipnosi con uno dei protagonisti del reality di Canale 5. Chi sarà il/la prescelto/a?

20 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Giucas Casella all'Isola dei Famosi 2018

Giucas Casella è stato accontentato: potrà fare un esperimento in diretta all'Isola dei Famosi 2018. La scorsa settimana aveva espresso il desiderio di mettere in mostra le proprie doti da paragnosta per il pubblico di Canale 5 e la produzione del reality show ha deciso di accogliere l'appello del naufrago (clicca qui per le ultime notizie su di lui). Giucas dunque potrà provare un esperimento di ipnosi. Chi sarà il protagonista prescelto dal mentalista e, soprattutto, cosa vuole indurlo a fare? Ci proverà con Mara Venier, che tra l'altro ha ospitato molti numeri di Giucas Casella a Domenica In? La conduttrice potrebbe essere la prima a lanciarsi nell'impresa, un po' per la simpatia che la lega all'illusionista da tanti anni e un po' perché ormai Casella è diventato la vittima preferita dell'opinionista. In quanto a gaffes comunque entrambi se la giocano ad armi pari. Non è da escludere però che alla fine coinvolga qualcuno dei suoi compagni di avventura.

Giucas Casella, esperimento di ipnosi all'Isola dei Famosi: i precedenti

Come sanno bene i telespettatori che hanno visto Giucas Casella alle prese con gli esperimenti per diversi anni, il risultato vincente dovrebbe permettergli di sfruttare la forza della mente per impedire a chi ha intrecciato le mani di riuscire a sbloccarsi. Nella storia della televisione italiana sono entrati tanti suoi esperimenti, come quelli sui carboni ardenti o con protagonista Cannelle, che, per pochi istanti, ha rischiato di denudarsi completamente. Striscia La Notizia, invece, per tanto tempo, ha scherzato sul “ghe” di Carmen Di Pietro rivolto ad Antonio Zequila. Nel corso della sua carriera, il mago, tra gli altri ha addormentato Paolo Villaggio, Carmen Russo, Alessia Marcuzzi, Rocco Siffredi, Orietta Berti, Belen Rodriguez, Antonella Clerici. E, diversi anni, tra cui una gallina. In diverse occasioni, è dovuto intervenire, per liberare molti telespettatori rimasti con le mani incrociate. Anni fa provò a ipnotizzare Geppy Cucciari e Donatella Rettore, senza riuscirci, ma gli andò meglio con Victoria Cabello, che si lasciò andare ai suoi poteri durante una puntata di Victor Victoria. In quell'occasione il mentalista approfittò dello stordimento della conduttrice per baciarla in bocca, come potete vedere nel video che vi riportiamo di seguito.

