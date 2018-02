LA VITA IN DIRETTA/ Francesca Fialdini conquistata da Andrea Camilleri

20 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

La vita in diretta su Rai 1

Oggi, martedì 20 febbraio, alle 15.50 su Rai 1 inizia una nuova settimana di “La vita in diretta”, condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ieri pomeriggio il programma è stato seguito da 1.513.000 spettatori pari al 12.1% di share nella prima parte, 2.041.000 telespettatori con il 14.8% di share nella seconda. Dopo la diretta su Rai 1 la conduttrice Francesca Fialdini è stata tra i quasi 11 milioni di spettatori che hanno visto la seconda e ultima puntata della dodicesima stagione de Il commissario Montalbano: “Amore vero e amore malato, falsato dall'ossessione. Un affresco, questo episodio di #Camilleri”, ha scritto la Fialdini su Twitter. Non è da escludere che oggi pomeriggio Liorni e Fialdini parleranno della nuova stagione di “È arrivata la felicità”, la fiction con Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi, in onda da questa sera su Rai 1.

Le critiche sul web

Ieri sui social è stato molto discusso il servizio de La vita in diretta sulle bollette non pagate: “Scusate ma se qualcuno non paga la bolletta il modo più semplice è staccargli il contatore o è troppo facile? far pagare gli utenti onesti per chi non paga è un ladrocinio legalizzato o no?”, “Ma si può sapere perché a chi non paga non tolgono direttamente la corrente, invece di far pagare a noi onesti i loro debiti? Sinceramente nn mi è chiara questa cosa” e “Far pagare a chi paga già è uno schifo. Controllare chi non paga. Vergogna”, si sono lamentati alcuni utenti su Twitter. Un altro utente ha “bocciato” la messa in onda del servizio nel momento di punta del programma: “#lavitaindiretta poco furba. capisco lo stile differente, ma cedere la fascia delle 18 alla concorrenza proponendo un blocco sulle bollette mi pare un suicidio. nel giorno di #montalbano si poteva pompare l'attesa per il gran finale usando un prodotto di punta della rete come traino”.

