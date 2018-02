LARA CROFT-TOMB RAIDER/ Su Rai1 il film con Angelina Jolie (oggi, 20 febbraio 2018)

Lara Croft - Tomb Raider, il film in onda su Rai1 oggi, martedì 20 febbraio 2018. Nel cast: Angelina Jolie e Jon Voight, alla regia Simon West. La trama del film nel dettaglio.

20 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film action in prima serata su Rai1

ANGELINA JOLIE NEL CAST

Lara Croft - Tomb Raider, il film in onda su Rai1 oggi, martedì 20 febbraio 2018 alle ore 21.00. Una classica pellicola del cinema action ispirata all'omonimo videogioco. Stiamo parlando di Lara Croft: Tomb Raider, primo capitolo della fortunata serie cinematografica dedicata all'archeologa più affascinante e famosa al mondo. A curare la regia del film Lara Croft - Tomb Raider troviamo Simon West, regista britannico che ha diretto diverse episodi di alcune serie televisive di successo come Human target, The Cape e The Saint. Lara Croft, la protagonista del film, torna ad essere interpretata dalla meravigliosa Angelina Jolie affiancata da Jon Voight, che veste i panni di Lord Richard Croft, padre dell'archeologa. Graeme Revell e Brian Transeau hanno curato le musiche del film. Entrambi sono grandi compositori americani. Il primo ha composto le colonne sonore di Shark Night 3D, Riddick, The Chronicles of Riddick, A testa alta e Harsh Times - I giorni dell'odio. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LARA CROFT - TOMB RAIDER, LA TRAMA DEL FILM ACTION

Mentre Lara si sottopone ai suoi consueti ed intensissimi allenamenti, una setta antica e segreta sta delineando un piano diabolico al fine sfruttare un misterioso portale che verrà innescato grazie alla prossima eclissi di sole. Per portarlo a termine, la setta avrà bisogno di entrare in possesso di un antico oggetto, noto come il Triangolo della luce. Per raggiungere il loro intento affidano a Manfred Powell il compito di reperirlo. Quella stessa notte, dopo aver sognato suo padre, Lara si accorge della presenza di uno strano orologio nella sua dimora, probabilmente collegato al Triangolo delle luce. Per fare chiarezza sul mistero, Lara decide di chiedere aiuto al suo amico Wilson che però asserisce di non essere in grado di aiutarla. Pochi giorni dopo qualcuno si intrufola in casa sua rubandole l'orologio. A poche ore di distanza dall'accaduto, la donna riceve una lettera in cui suo padre le spiega che il Triangolo del Tempo è in realtà un oggetto magico creato da popolazioni antiche e in grado di donare il pericoloso potere del controllo temporale. Se il manufatto dovesse finire nelle mani sbagliate, per l'umanità sarebbe la fine.

© Riproduzione Riservata.