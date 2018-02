LUCIANA LITTIZZETTO/ Video, Che tempo che fa: attacco a Berlusconi su "via delle zoccolette"

Luciana Littizzetto: la comica si è scatenata nel corso dell'ultimo monologo a Che tempo che fa con Fazio. I nomi di alcune delle strade dai nomi improponibili e l'affondo contro Berlusconi

Luciana Littizzetto con Fabio Fazio (Foto: Lapresse)

Luciana Littizzetto incontenibile nell'ultima puntata di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda nella prima serata di Rai Uno. Seduta sulla scrivania del conduttore, oramai rassegnato all'idea di parare i colpi della comica, Lucianina ha tirato fuori una gag che ha incontrato da parte del pubblico molto apprezzamento. Oggetto? I nomi delle strade dai nomi improponibili. Il monologo della Littizzetto correva sul filo dell'ironia e del doppio senso, come si è avuto modo di capire fin dalla prima piazza citata, ovvero "Piazza della Passera". Si trova a Firenze, come ha spiegato Luciana, che ha aggiunto:"E menomale che non è a Chiavari", scatenando l'ilarità del pubblico presente in studio. Finita qui? Macché! Sì, perché alla fine la Littizzetto non è riuscita a trattenersi dal buttarla in politica...

L'AFFONDO CONTRO BERLUSCONI

Per quanto in campagna elettorale, Luciana Littizzetto non ha resistito alla tentazione di riservare una stoccata anche a Silvio Berlusconi, che prima del suo ingresso in scena era stato protagonista di un'intervista con Fabio Fazio. La comica piemontese ha detto:"Se a Roma c'è via delle zoccolette, che è molto famosa, potrebbe essere gemellata - è un'idea per il sindaco Sala - con via delle Olgettine a Milano che non c'è. E secondo me per par-condicio ci dovrebbe essere". Il riferimento della Littizzetto è via Olgettina 65, a Milano 2, la strada in cui avrebbero risieduto alcune delle ragazze coinvolte nel Rubygate, da qui ribattezzate Olgettine. La Littizzetto ha chiuso il suo monologo citando il "Conservatorio di San Clemente - Pie povere zitelle zoccolette" e "Via cazzo" a Genova...Clicca qui per il video completo dell'intervento di Luciana Littizzetto.

© Riproduzione Riservata.