Lite Jonathan Kashanian e Giucas Casella/ L'ex gieffino: "Mi viene un po' da piangere" (Isola dei Famosi 2018)

Jonathan Kashanian e Giucas Casella sono stati i protagonisti di un'accesa querelle a causa di un sacchetto per la raccolta delle lumache, video (Isola dei Famosi 2018)

20 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Jonathan Kashanian all'Isola dei Famosi 2018

A mettere in discussione i già fragili equilibri faticosamente conquistati sull'Isola dei Famosi 2017 è stata l'ennesimo litigio della stagione, avvenuto qualche ore fa tra due naufraghi insospettabili. Loro sono Jonathan Kashanian e Giucas Casella, che sono arrivati allo scontro a causa di una sacca per la raccolta delle lumache. Nella giornata di ieri, infatti, i naufraghi dell'isola del Pejor hanno approfittato della momentanea assenza di pioggia per andare a raccogliere le lumache e, in vista della nuova avventura, l'ex gieffino ha pensato bene di sistemare al meglio il laccio di chiusura del sacchetto; la sua idea ha però mandato su tutte le furie Giucas Casella, impaziente di dare il via alla nuova attività di approvvigionamento: "Ti vuoi sbrigare? Montiamola selvaggia, più le cose sono moderne e prima si rompono!", ha tuonato infatti il celebre illusionista, Jonathan Kashanian, però ha scelto di non dar peso alle sue parole e poco dopo ha ricominciato a sistemare il laccio seguendo uno schema ben preciso.

LA QUERELLE FRA I DUE NAUFRAGHI, VIDEO

Il gesto di infilare al meglio il laccio fra i lembi del sacchetto ha innervosito ulteriormente Giucas Casella, che intenzionato a partire prima possibile per la raccolta delle lumache ha messo bruscamente fine al lavoro del naufrago: "Metti qua che ce l'aggiustiamo noi, basta, è mezz'ora, fai le cose così e velocemente. Perdiamo tempo, poi se piove, le cose, la legna...". Solo a questo punto, l'ex illusionista si è reso conto di aver commesso una gaffe e, dopo aver notato la delusione sul volto del naufrago, ha cercato di chiarire la sua posizione con un bacio: "Sei logorroico". "No amore, ti stavo facendo un favore, sei tu che sei un po' aggressivo, è diverso!", ha replicato successivamente Jonathan, deciso a sottolineare i modi utilizzati dal suo compagno di avventura: "Si possono dire le cose in maniera un po' più carina". La querelle si è risolta con l'ammissione di colpa di Giucas, che pur di non passare per il cattivo della situazione ha ammesso di essere fatto così. E la risposta di Jonathan, in confessionale, non si è fatta attendere: "Ci rimango male e mi viene un po' da piangere perché sono sensibile, sono un guerriero e forte però dentro c'è un Bambi molto indifeso e molto fragile. Gliel'ho perdonato, però vorrei ricordare che il rispetto è dovutissimo, ma va anche guadagnato e soprattutto va ricambiato". A questo link il video del botta e risposta.

