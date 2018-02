Lorenzo Riccardi/ Uomini e donne, le effusioni con Nilufar e la voglia di stare con Sara

Lorenzo Riccardi è pronto a tornare da Sara Affi Fella dopo le effusioni con Nilufar Addati? Nella nuova puntata di Uomini e donne i dubbi delle troniste e le parole del corteggiatore

20 febbraio 2018 Hedda Hopper

Lorenzo Riccardi, Uomini e donne

Ci risiamo. Il giochetto di Lorenzo continua e le due troniste sembrano pronte a tirare le lunghe un siparietto che già abbiamo visto negli anni scorsi ma che sembra essere sempre interessante per il pubblico di Uomini e donne che oggi si ritroverà a guardare la seconda e ultima parte del trono classico proprio all'insegna del triangolo del momento. Lorenzo Riccardi ha deciso di schierarsi dalla parte di Nilufar Addati ma sono in molti a pensare che lo abbia solo fatto per paura di soffrire con Sara Affi Fella. Proprio per questo la napoletana continua ad essere insicura e anche oggi mostrerà questo suo lato dicendo chiaramente che non vuole essere un riepiego per Lorenzo che avrebbe voluto scegliere Sara e poi ha fatto un passo indietro.

LE EFFUSIONI CON NILUFAR E LE DISCUSSIONI CON SARA

Lorenzo si è ormai dichiarato per lei ma Sara non ci sta tanto che lo ha raggiunto in camerino a fine puntata per chiarire la questione. La tronista non accetta questa situazione e si sente presa in giro ma lui ribadisce il fatto che ha voluto scegliere Nilufar convinto di aver sentito per lei qualcosa in più in queste ultime esterne. La sua spiegazione non convince l'ex protagonista di Temptation Island che decide di lasciare il camerino infuriata e più dubbiosa di prima. Poco male per Nilufar che esce con Lorenzo lasciandosi andare ad un’esterna romantica su una terrazza romana in mezzo alle lenzuola stese al tramonto. Lui sembra essere emozionato, lei si sente diversa e i due si lasciano andare a tenere effusioni, Nilufar sembra ormai cotta di lui ma l'ombra di Sara continua ad allungarsi sulla possibile coppia. La lite continua in studio con Sara ancora interdetta, cosa dirà Nilufar del loro incontro?

© Riproduzione Riservata.