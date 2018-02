Lunetta Savino/ "La mia Giovanna è molto credente e omofoba, io sono l'opposto" (È arrivata la felicità 2)

Lunetta Savino, pronta a tornare nei panni di Giovanna in "È arrivata la felicità 2" l'attrice svela a Tv, Sorrisi e Canzoni di essere felice di interpretare un personaggio diverso da lei.

20 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Lunetta Savino, È arrivata la felicità 2

Torna È arrivata la felicità 2 e con questa anche le parole dei suoi protagonisti. Lunetta Savino, che interpreta Giovanna, ha parlato del suo personaggio ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni spiegando: "Mi piace il personaggio che interpreto perché è scorretta ed è l'esatto opposto di come sono io nella mia vita personale". Ha deciso di partecipare alla seconda stagione: "Cosa mi ha fatto partecipare alla seconda edizione? La promessa di un cambio di marcia per Giovanna. Accetterà, suo malgrado, la compagna della figlia Valeria per amore di suo nipote. Ma si rivelerà comunque una suocera pesante e che si pone nel ruolo di antagonista per principio. Giovanna è una madre che non dimostra affetto alle figlie, è molto credente e anche un po' omofoba. L'opposto di quanto sono io". Ora Lunetta Savino è proiettata sul futuro, spiegando che coltiva il sogno di portare una tragedia greca a Siracusa.

COSA È SUCCESSO NELLA PRIMA STAGIONE

Nella prima stagione di È arrivata la felicità di certo il personaggio interpretato da Lunetta Savino ha creato discussione. Veste i panni di Giovanna, sposata con Giuseppe Camilli (Ninetto Davoli). La donna ha iniziato la serie come personaggio negativo, frenato da tanti preconcetti. Pronta a spingere la figlia Angelica (Claudia Pandolfi) nelle braccia di un uomo che non ama, invece frena e fa finta di non capire che Valeria (Giulia Bevilacqua) è innamorata e convive con Rita (Federica De Cola). Arriva addirittura a fingere che la figlia sia vedova, preferendo di farla passare come una donna triste e desolata anche se incinta piuttosto che ammettere semplicemente che è innamorata di un'altra donna. Uno scenario che invita a riflettere e che porterà anche questa durante l'evoluzione della serie a cambiare strada per far vedere poi che non era così cattiva, ma celava solo tanta paura del pregiudizio degli altri.

LA CARRIERA

Lunetta Savino è nata a Bari il 2 novembre de l 1957 ed è diventata famosa per il ruolo di Cettina Gargiulo in Un medico in famiglia. Da giovanissima si è laureata al Dams di Bologna dopo che era stata tra i diplomati alla Scuola di teatro Alessandra Galante Garrone. Il suo vero debutto arriva nel 1981 con un'opera di assoluto livello come il Macbeth. Nel 1981 arriva la prima volta anche tra televisione e cinema. Sul piccolo schermo arriva con Storie di Mozziconi, mentre sul grande esce Grog di Francesco Laudadio. In carriera ha avuto l'opportunità di lavorare con grandissimi registi come Nanni Loy in Mi manda Picone, con Matteo Garrone in Terra di mezzo, con Cristina Comencini in Matrimoni e Liberate i pesci! e anche con Ferzan Ozpetek in Saturno Contro e Mine Vaganti. In televisione non ha recitato solo in Un Medico in famiglia ma anche in tante altre prove. Il ritorno in È arrivata la felicità 2 è sicuramente molto atteso dal pubblico.

