MARA VENIER E BARBARA D'URSO/ Scatenate alla serata di Jerry Calà: “Nudo! Nudo!”

Mara Venier e Barbara D'Urso alla serata di Jerry Calà: le due conduttrici hanno condiviso dei video realizzati durante una serata dell'attore veronese.

20 febbraio 2018 Fabio Morasca

Barbara D'Urso e Mara Venier alla serata di Jerry Calà (Instagram)

Barbara D'Urso e Mara Venier si sono scatenate durante una serata che ha visto Jerry Calà assoluto protagonista come showman. In alcuni video pubblicati suoi social network, abbiamo potuto vedere la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live ballare e cantare insieme all'attuale opinionista de L'Isola dei Famosi, tutti programmi in onda su Canale 5, una serie di canzoni con le quali l'attore e comico veronese si è esibito durante la sua serata. Guardando i video condivisi su Instagram, Jerry Calà si è esibito con alcuni dei più famosi successi dei Righeira, come Vamos a la playa e No tengo dinero, e altri evergreen musicali come Maracaibo e La canzone del sole di Lucio Battisti, con la quale Calà si è anche esibito come chitarrista. Il meglio, però, è arrivato con un video girato da Barbara D'Urso e Mara Venier all'interno del camerino di Calà: la conduttrice napoletana, infatti, ha iniziato ad urlare "Nudo! Nudo!" mentre la Venier cercava di spogliare Jerry Calà! L'attore, ironicamente estasiato, ha esclamato: "Le mie fan, le mie fan!".

MARA VENIER E IL FAMOSO EX CHE STA ANCORA PIANGENDO...

E' scontato affermare che tra Mara Venier e Jerry Calà, ci sia un ottimo rapporto di amicizia, nato dopo la fine della loro storia d'amore. La conduttrice e l'attore, infatti, sono stati anche sposati, dal 1984 al 1987, ma l'opinionista de L'Isola dei Famosi e giudice popolare di Tu sì que vales, in tante interviste rilasciate in passato, ha parlato dei numerosi tradimenti di Jerry Calà, parzialmente smentiti da quest'ultimo. Durante una puntata recente de L'Isola dei Famosi, inoltre, abbiamo visto Mara Venier consolare in diretta la cantante Bianca Atzei, ancora fortemente in crisi per la fine della sua storia d'amore con l'ex motociclista Max Biaggi. In quell'occasione, la Venier disse che, nel suo passato, c'è un ex compagno che la lasciò e che ora starebbe piangendo in quanto si sarebbe pentito di averlo fatto. Mara Venier è sposata attualmente con l'ex produttore cinematografico Nicola Carraro mentre Jerry Calà è sposato con l'imprenditrice veronese Bettina Castioni. Considerato anche il loro rapporto di amicizia, Mara Venier, molto presumibilmente, non si riferì a lui.

© Riproduzione Riservata.