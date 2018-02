MARA VENIER / Video: la "zia" festeggia 1 milione di follower sui social

Mara Venier, celebre opinionista dell'Isola dei Famosi 2018, questa sera tornerà nel parterre per sostenere i naufraghi dell'ultima edizione. Ecco tutte le news...

20 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Mara Venier opinionista dell'Isola dei Famosi 2018

Ex padrona di casa dei principali salotti televisivi Rai, Mara Venier si gode il successo come opinionista dell'Isola dei Famosi 2018, dove la sua carriera ha ritrovato un nuovo slancio che l'ha resa una vera celebrità fra il pubblico più giovane. Forse è per questo che la nota conduttrice continua a registrare un ampio seguito anche sui social, dove di recente ha superato senza troppe difficoltà la prestigiosa soglia di un milione di follower. Per esprimere tutta la sua gratitudine ai suoi numerosissimi seguaci, "la zia" ha pubblicato un breve video di ringraziamenti, che negli ultimi giorni ha registrato oltre 160 mila like. Ecco le parole che Mara Venier ha scelto per dire grazie al suo pubblico: "Eccoci qua, ciao a tutti, volevo soprattutto ringraziarvi perché siamo arrivati a un milione, siamo tantissimi, per cui volevo dire grazie, grazie davvero a tutti quanti, grazie a tutti gli amori della zia, un milione, ammappate quanti siamo ragazzi! Bene, vi voglio bene, a presto". Se non volete perdervi il suo filmato, potete cliccare qui e visualizzarlo direttamente su Instagram.

GLI "INTRECCI AMOROSI" DELLA ZIA, FOTO

A dispetto delle tante critiche che di recente hanno investito la conduzione di Alessia Marcuzzi, Mara Venier ha scelto di schierarsi sempre dalla parte della nota conduttrice, prendendo le sue difese sia nel corso delle dirette dell'Isola dei Famosi 2018 sia sui social, dove gode di una grossa fetta di pubblico. Di recente, la bionda opinionista ha scelto di sottolineare questo affetto così speciale che la lega alla conduttrice condividendo uno scatto che la ritrae stretta nel suo abbraccio. "Intrecci amorosi amori della zia a domani sera #isola #friends #love #tantoamore", si legge nella didascalia dell'immagine, che a pochi minuti dalla sua pubblicazione è stata presa di mira da una marea di commenti: "Ma quanto vi amo!!!!!! E quanto è positiva la vostra energia! Insieme siete una bomba di vita: energia allo stato puro!", "Stupende dire poco", "Io vi amo e non curatevi delle cattiverie che dicono su di voi". Per visualizzare lo scatto e tutti i commenti, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.